Губернатор Травников посетил в Белоруссии автомобильные заводы «БелАЗ» и «БЕЛДЖИ»

Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве с ООО «Лиотех-Инновации» — стороны договорились о проведении работ по созданию продукции «БелАЗ» с использованием литий-ионных аккумуляторных батарей в конструкции электроприводов. Кроме того, между белорусским предприятием и новосибирским аэропортом достигнута договоренность об использовании, в режиме опытной эксплуатации, аэродромной техники «БелАЗ». Также белорусское предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с новосибирской компанией «Сибэлектропривод» по освоению новых узлов для большегрузной техники.