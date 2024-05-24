Губернатор Травников посетил в Белоруссии автомобильные заводы «БелАЗ» и «БЕЛДЖИ»

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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В рамках поездки губернатор и члены новосибирской делегации посетили крупные автомобильные предприятия Белоруссии — ОАО «БелАЗ» и СЗАО «БЕЛДЖИ».
В ходе своих предыдущих рабочих поездок в Белоруссию Андрей Травников не раз обсуждал с представителями компании «БелАЗ» вопросы развития производственной кооперации с новосибирскими машиностроителями — правительство Новосибирской области оказывает содействие сотрудничеству.
Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве с ООО «Лиотех-Инновации» — стороны договорились о проведении работ по созданию продукции «БелАЗ» с использованием литий-ионных аккумуляторных батарей в конструкции электроприводов. Кроме того, между белорусским предприятием и новосибирским аэропортом достигнута договоренность об использовании, в режиме опытной эксплуатации, аэродромной техники «БелАЗ». Также белорусское предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с новосибирской компанией «Сибэлектропривод» по освоению новых узлов для большегрузной техники.
«БелАЗ» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Самосвалы «БелАЗ» сегодня есть на карьерных разработках и в Новосибирской области.
В рамках реализации белорусского проекта «Организация производства по сборке легковых автомобилей» на 2012–2030 годы» создано производство по выпуску легковых автомобилей по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка) c максимальной производительностью до 60 000 автомобилей в год. Сейчас на заводе «БЕЛДЖИ» выпускают шесть моделей легковых автомобилей (пять кроссоверов и один седан). Ключевой рынок экспорта автозавода — Российская Федерация, 100% от общего объема экспорта и 80% от общего объёма реализации.
В рамках выполнения задач по импортозамещению СЗАО «БЕЛДЖИ» в июле 2023 года получена лицензия на производство кроссовера X50 под собственным брендом. Локализовано производство стекол, аккумуляторов, шин, электронных блоков экстренных вызовов. Министерством промышленности Белоруссии организована работа по расширению номенклатуры импортозамещающих автокомпонентов.