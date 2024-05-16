В 2 раза увеличили финансирование науки в Новосибирской области в 2024 году

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
Научные разработки, положенные в основу современных технологий, обеспечивают государству прочную основу для дальнейшего развития, напомнил губернатор региона.
«Научно-технологическое развитие нашей страны вступило в новую эпоху. Это связано не только с теми вызовами, с которыми мы столкнулись, и осознанием того, что в решении задач по обеспечению технологического суверенитета можно опираться только на свои силы и на собственную научную школу», — говорит Андрей Травников.
Регионы активно включились в развитие научного, инновационного и образовательного потенциала.
«Наука сегодня концентрируется не только в академических институтах — она присутствует в университетах, госкорпорациях, в частных крупных и малых компаниях, в региональных институтах. Задача — поддержать эти изменения, сделать так, чтобы они давали максимальный эффект для достижения государственных целей, исключить ненужное дублирование и конкуренцию, избежать элитарной замкнутости. Всё это очень актуально для Новосибирской области, потому что сегодня наука занимает особое место в экономике нашего региона, — сообщил глава региона.
Сегодня научными разработками занимаются свыше 21 тысячи специалистов и ста тысяч студентов в более ста организациях.
«Мы реализуем самые амбициозные проекты. В их числе — Центр коллективного пользования СКИФ. Важнейшее достижение, которое обеспечено уже на стадии создания объекта, состоит в том, что более 90% оборудования для ЦКП — российского производства, более того — новосибирского. Следующий флагманский проект программы „Академгородок 2.0“ — кампус мирового уровня НГУ. Первые корпуса кампуса примут молодых исследователей уже 1 сентября этого года. Ещё один проект — создание суперкомпьютерного центра „Лаврентьев“, площади для его размещения в проекте кампуса НГУ уже предусмотрены. Также поддержана инициатива учёных СО РАН о создании центра биологического и химического катализа „Биокаттех“».
Новосибирская область входит в топ-5 регионов страны рейтинга научно-технологического развития. В 2024 году в два раза увеличили финансирование научных исследований из регионального бюджета.
«К традиционному миллиарду рублей мы добавили ещё один миллиард, который направлен на развитие нового, современного пояса внедрения Академпарка, строительство его второй очереди».
Новосибирская область в тесном взаимодействии с научным сообществом вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны.
«Одна из важнейших задач, которую перед нами ставит жизнь — укрепление обороноспособности нашей страны. На первый план вышли разработка и производство самых современных видов вооружения и средств защиты», — сказал Андрей Травников.
Губернатор пожелал ученым крепкого здоровья, неутомимости в научном поиске.