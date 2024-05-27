Губернатор Новосибирской области встретился с прьемьер-министром Узбекистана

В настоящий момент на территории Новосибирской области зарегистрированы и работают 60 совместных с узбекскими предпринимателями совместных предприятий. Власти региона особо уделяют внимание на сотрудничество с Узбекистаном в сфере науки, образования, промышленности, культуры, в информационных технологиях и торговле.