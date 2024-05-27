Губернатор Новосибирской области встретился с прьемьер-министром Узбекистана

Posted Вчера, 12:52
Published Вчера, 12:52
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
В Ташкенте состоялась рабочая встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Зарипова. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений между регионами Узбекистана и Новосибирской областью, сообщает пресс-служба региона.
Премьер-министр Узбекистана отметил, что потенциал сибирского региона достаточно высок. По информации губернатора Травникова, по товарообороту Узбекистан входит в пятерку самых активных торговых партнеров Новосибирской области и назвал республику «близким соседом и давним другом».
В настоящий момент на территории Новосибирской области зарегистрированы и работают 60 совместных с узбекскими предпринимателями совместных предприятий. Власти региона особо уделяют внимание на сотрудничество с Узбекистаном в сфере науки, образования, промышленности, культуры, в информационных технологиях и торговле.
Сегодня половина объема экспорта Новосибирской области в Узбекистан в денежном эквиваленте составляет продукция предприятий химической промышленности и продукты.