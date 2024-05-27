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Из-за сильных дождей режим ЧС могут объявить в Новосибирской области

Из-за сильных дождей режим ЧС могут объявить в Новосибирской области

27 мая 2024, 08:49
Фото: 1MI
В Новосибирской области затяжные дожди переувлажнили посевные угодья, снижение темпов сева может привести к объявлению ЧС, заявил на оперативном совещании в правительстве региона первый замминистра сельского хозяйства области Андрей Шинделов.

В Новосибирской области может быть объявлен режим чрезвычайного положения из-за мощного переувлажнения посевных угодий и заметного снижения темпов весенних посевных работ. Об этом заместитель главы Минсельхоза региона Андрей Шинделов заявил в понедельник, 27 мая на оперативном совещании.

По информации чиновника, на сегодняшний день сев на полях региона идет в два раза медленнее обычного. Несмотря на то, что аграрии засеяли уже более миллиона га земли, в общем это лишь 51% от запланированного. Особенное отставание идет по зерновым культурам.

Шинделов подчеркнул, что если в ближайшие дни погода не наладится, и земля не начнет подсыхать, объявления режима ЧС не избежать, и это будет «объективным решением», так как угроза невыполнения посевных работ в благоприятные сроки может воплотиться в реальность.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Сельское хозяйство#Дожди#ЧС#Посевные угодья
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