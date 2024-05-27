Невероятное зрелище: тысячи ракушек на берегу Обского моря

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Жители Новосибирска, рискнувшие провести в непогоду время на берегу Обского водохранилища, сообщают в соцсетях о необычно большом количестве ракушек, буквально усыпавших пляжи.
Горожане пишут, что эта картина вызывает буквально оторопь своей безжизненностью, и в то же время не дает отвести взгляд.
«Откуда у нас в Новосибирске столько ракушек? Пусть погода пасмурная, но атмосфера как на море за границей», — поделилась впечатлениями читательница Елена Колесникова.
Такое необычное явление на самом деле повторяется практически каждую весну, и связано всего лишь с обычным плановым сбросом воды на Новосибирской гидроэлектростанции.