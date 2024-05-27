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Ракушки усыпали пляж водохранилища

Невероятное зрелище: тысячи ракушек на берегу Обского моря

27 мая 2024, 06:50
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ракушки усыпали пляж водохранилища

Сотни ракушек выкинуло на берег Обского моря в Новосибирске

Жители Новосибирска обнаружили непривычно большое количество речных ракушек, усыпавших побережье Обского водохранилища, сообщают соцсети.

Жители Новосибирска, рискнувшие провести в непогоду время на берегу Обского водохранилища, сообщают в соцсетях о необычно большом количестве ракушек, буквально усыпавших пляжи.

Горожане пишут, что эта картина вызывает буквально оторопь своей безжизненностью, и в то же время не дает отвести взгляд.

«Откуда у нас в Новосибирске столько ракушек? Пусть погода пасмурная, но атмосфера как на море за границей», — поделилась впечатлениями читательница Елена Колесникова.
Ракушки усыпали пляж водохранилищаРакушки усыпали пляж водохранилища
Ракушки усыпали пляж водохранилища
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Такое необычное явление на самом деле повторяется практически каждую весну, и связано всего лишь с обычным плановым сбросом воды на Новосибирской гидроэлектростанции.

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#Юрий Фомиченко#Обское море#Пляж#Водохранилище#Ракушки#Побережье
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