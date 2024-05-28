Движение в сторону центра по Большевистской парализовала авария в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В Новосибирске днем во вторник, 28 мая, две аварии в районе поворота с Октябрьского моста на улицу Большевистскую стали причиной возникновения колоссальной пробки. О мощном заторе автолюбители сообщили в городских пабликах и чатах.
На момент подготовки этой новости, судя по данным сервиса 2ГИС, движение в сторону центра Новосибирска по Большевистской было затруднено от Мелькомбината и до заезда из центра на мост: медленно двигающиеся потоки на повороте у сквера Юность мешают друг другу.
В сторону Академгородка затор начинается возле храма Александра Невского и продолжается до колеса обозрения уже на Большевистской улице.
Кроме того, транспорт стоит на всем протяжении улицы Восход от ГПНТБ в сторону левого берега Оби. Затруднено движение по Фабричной улице в сторону Владимировской.
В ГИБДД дорожную ситуацию пока не прокомментировали.