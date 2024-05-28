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Движение в сторону центра по Большевистской парализовала авария в Новосибирске

Движение в сторону центра по Большевистской парализовала авария в Новосибирске

28 мая 2024, 11:22
Фото: соцсети
Два дорожно-транспортных происшествия стали причиной жуткой пробки в центре Новосибирска, сообщают соцсети.

В Новосибирске днем во вторник, 28 мая, две аварии в районе поворота с Октябрьского моста на улицу Большевистскую стали причиной возникновения колоссальной пробки. О мощном заторе автолюбители сообщили в городских пабликах и чатах.

На момент подготовки этой новости, судя по данным сервиса 2ГИС, движение в сторону центра Новосибирска по Большевистской было затруднено от Мелькомбината и до заезда из центра на мост: медленно двигающиеся потоки на повороте у сквера Юность мешают друг другу.

В сторону Академгородка затор начинается возле храма Александра Невского и продолжается до колеса обозрения уже на Большевистской улице.

Кроме того, транспорт стоит на всем протяжении улицы Восход от ГПНТБ в сторону левого берега Оби. Затруднено движение по Фабричной улице в сторону Владимировской.

В ГИБДД дорожную ситуацию пока не прокомментировали.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Октябрьский мост#Пробка#Большевистская улица
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