Движение в сторону центра по Большевистской парализовала авария в Новосибирске

На момент подготовки этой новости, судя по данным сервиса 2ГИС, движение в сторону центра Новосибирска по Большевистской было затруднено от Мелькомбината и до заезда из центра на мост: медленно двигающиеся потоки на повороте у сквера Юность мешают друг другу.