Родных погибшего летчика разыскивают в Новосибирской области

В архивах были найдены документы по этому штурмовику. Оказалось, «Ил-2» вместе с экипажем не вернулся с боевого задания в 1943 году после атаки фашистских истребителей. Помимо пилота Виктора Евреинова, на борту находился Анатолий Поцев, родившийся в 1923 году в селе Усть-Алеусс Ордынского района Новосибирской области.