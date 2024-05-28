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Родных погибшего летчика разыскивают в Новосибирской области

Родных погибшего летчика разыскивают в Новосибирской области

28 мая 2024, 04:28
Фото: соцсети
Поисковый отряд обнаружил в лесах Ленинградской области части штурмовика «Ил-2», воздушным стрелком которого был уроженец Новосибирской области, сообщают соцсети.

Родственников погибшего в 1943 году военного летчика из Ордынского района Новосибирской области разыскивают следопыты. В Ленинградской области члены поискового отряда обнаружили части штурмовика «Ил-2», сообщили поисковики в социальных сетях.

Части самолета со следами крушения находились в болоте. Поисковикам удалось отыскать приборную доску, и по номерам оборудования установить серийный номер самолета — 301215.

В архивах были найдены документы по этому штурмовику. Оказалось, «Ил-2» вместе с экипажем не вернулся с боевого задания в 1943 году после атаки фашистских истребителей. Помимо пилота Виктора Евреинова, на борту находился Анатолий Поцев, родившийся в 1923 году в селе Усть-Алеусс Ордынского района Новосибирской области.

По словам руководителя отряда Виктора Соболева, следопыты намереваются отыскать родственников летчиков.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Ленинградская область#1943 год#Погибший летчик
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