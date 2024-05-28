Родных погибшего летчика разыскивают в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Родственников погибшего в 1943 году военного летчика из Ордынского района Новосибирской области разыскивают следопыты. В Ленинградской области члены поискового отряда обнаружили части штурмовика «Ил-2», сообщили поисковики в социальных сетях.
Части самолета со следами крушения находились в болоте. Поисковикам удалось отыскать приборную доску, и по номерам оборудования установить серийный номер самолета — 301215.
В архивах были найдены документы по этому штурмовику. Оказалось, «Ил-2» вместе с экипажем не вернулся с боевого задания в 1943 году после атаки фашистских истребителей. Помимо пилота Виктора Евреинова, на борту находился Анатолий Поцев, родившийся в 1923 году в селе Усть-Алеусс Ордынского района Новосибирской области.
По словам руководителя отряда Виктора Соболева, следопыты намереваются отыскать родственников летчиков.