Бойфренда убитой выпускницы новосибирского университета оправдали в Турции

В городе Эрзуруме 23 сентября нашли ее тело — в квартире. Жениха сибирячки тоже нашли — живым и здоровым. Тогда его обвинили в убийстве. Он несколько раз менял показания: заявлял, что ранил ее осколком, затем оправдывался, что это был несчастный случай, а потом и вовсе заявил, что в квартире в тот день его не было и девушка сделала все сама. Известно, что возлюбленные были вспыльчивыми людьми и часто ругались.