Бойфренда убитой выпускницы новосибирского университета оправдали в Турции

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
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Updated Сегодня, 03:04
Все произошло на территории Турции в 2023 году. В эту страну Анастасия переехала несколько лет назад. Там она познакомилась с сирийцем Мохаммадом Низаром. Сибирячка выпустилась из НГУ, была активисткой: вела блог о домашнем насилии и помогала женщинам.
32-летняя женщина пропала вместе со своим 29-летним ухажером 20 сентября. Как рассказывали Atas.info друзья, полиция заявление о пропаже принимать отказывалась, поэтому они распространяли ориентировки в соцсетях.
В городе Эрзуруме 23 сентября нашли ее тело — в квартире. Жениха сибирячки тоже нашли — живым и здоровым. Тогда его обвинили в убийстве. Он несколько раз менял показания: заявлял, что ранил ее осколком, затем оправдывался, что это был несчастный случай, а потом и вовсе заявил, что в квартире в тот день его не было и девушка сделала все сама. Известно, что возлюбленные были вспыльчивыми людьми и часто ругались.
Недавно, 27 мая, над иностранцем прошел суд. Издание Gazete Duvar сообщает, что подозреваемого оправдали.