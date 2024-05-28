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Пара познакомилась в соцсетях

Бойфренда убитой выпускницы новосибирского университета оправдали в Турции

28 мая 2024, 03:02
Фото: соцсети
Пара познакомилась в соцсетях
Анастасия Емельянова была убита в Турции: в преступлении подозревали ее возлюбленного, однако суд вынес ему оправдательный приговор.

Все произошло на территории Турции в 2023 году. В эту страну Анастасия переехала несколько лет назад. Там она познакомилась с сирийцем Мохаммадом Низаром. Сибирячка выпустилась из НГУ, была активисткой: вела блог о домашнем насилии и помогала женщинам.

32-летняя женщина пропала вместе со своим 29-летним ухажером 20 сентября. Как рассказывали Atas.info друзья, полиция заявление о пропаже принимать отказывалась, поэтому они распространяли ориентировки в соцсетях.

В городе Эрзуруме 23 сентября нашли ее тело — в квартире. Жениха сибирячки тоже нашли — живым и здоровым. Тогда его обвинили в убийстве. Он несколько раз менял показания: заявлял, что ранил ее осколком, затем оправдывался, что это был несчастный случай, а потом и вовсе заявил, что в квартире в тот день его не было и девушка сделала все сама. Известно, что возлюбленные были вспыльчивыми людьми и часто ругались.

Недавно, 27 мая, над иностранцем прошел суд. Издание Gazete Duvar сообщает, что подозреваемого оправдали.

В Турции нашли тело 32-летней сибирячки — с ней мог расправиться ухажер-иностранец
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