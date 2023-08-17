Девушка из Новосибирска сбежала в Турцию от мести бывшего с сайта знакомств

Когда женщина требовала вернуть деньги, он отвечал ей оскорблениями. Он следил за ней, поджидал у ее подъезда, отправлял фотографии ее машины на работе и у дома, чтобы продемонстрировать свое наблюдение. Затем он пригласил ее на встречу в торговом центре и увез в лес.