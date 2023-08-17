Девушка из Новосибирска сбежала в Турцию от мести бывшего с сайта знакомств

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В Новосибирске женщина помогла правоохранительным органам отправить в тюрьму молодого человека, с которым она познакомилась на сайте знакомств. История началась в октябре 2019 года, когда они завязали роман.
Мужчина удивлял свою подругу романтическими ужинами при свечах, дарил ей цветы и создавал атмосферу любви. Вместе они строили планы на будущее, включая свадьбу.
Однако вскоре парень стал занимать деньги у девушки и отказываться их возвращать. Когда она требовала вернуть средства, он начинал кричать на нее, даже применял физическую силу, запирая ее в квартире. Затем извинялся, но девушка быстро осознала, что нужно уйти из этой отношений.
Когда женщина требовала вернуть деньги, он отвечал ей оскорблениями. Он следил за ней, поджидал у ее подъезда, отправлял фотографии ее машины на работе и у дома, чтобы продемонстрировать свое наблюдение. Затем он пригласил ее на встречу в торговом центре и увез в лес.
Там он избивал ее и вынуждал написать заявление о том, что она прощает его долги. Из-за страха жертва подчинилась и после этого сумела сбежать. Об этом пишет «КП-Новосибирск».
Девушка обратилась в полицию, и результатом было то, что молодого человека приговорили к 7 годам тюремного заключения за его преступления. Из-за боязни возмездия от своего бывшего партнера, она решила переехать в Турцию.