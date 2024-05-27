Новый этап испытаний: где в Новосибирске отключат горячую воду с 29 мая

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Очередной этап гидравлических испытаний сетей на прочность начинается 29 мая. Без горячей воды останутся здания в Центральном, Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска, подключенные к магистралям от ТЭЦ-5. Температура воды в кране начнет снижаться уже 28 мая, предупредили энергетики. Максимальный срок, до которого дома останутся без горячего водоснабжения — 11 июня.
Полный список улиц, попадающих под отключения, можно посмотреть здесь.
Полностью испытания во всех районах города закончатся 12 августа. В СГК напоминают — в этот период трубы заполняют холодной водой под повышенным давлением. Так что в случае нештатной ситуации кипяток на поверхность не выйдет. Но мощный фонтан холодной воды тоже может принести серьезный ущерб.