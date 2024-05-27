Новый этап испытаний: где в Новосибирске отключат горячую воду с 29 мая

Полностью испытания во всех районах города закончатся 12 августа. В СГК напоминают — в этот период трубы заполняют холодной водой под повышенным давлением. Так что в случае нештатной ситуации кипяток на поверхность не выйдет. Но мощный фонтан холодной воды тоже может принести серьезный ущерб.