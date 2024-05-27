atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В целом испытания продолжатся до середины августа

Новый этап испытаний: где в Новосибирске отключат горячую воду с 29 мая

27 мая 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
В целом испытания продолжатся до середины августа
Под отключения попадают сотни домов в правобережной части города, сообщили в «Сибирской генерирующей компании».

Очередной этап гидравлических испытаний сетей на прочность начинается 29 мая. Без горячей воды останутся здания в Центральном, Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска, подключенные к магистралям от ТЭЦ-5. Температура воды в кране начнет снижаться уже 28 мая, предупредили энергетики. Максимальный срок, до которого дома останутся без горячего водоснабжения — 11 июня.

Полный список улиц, попадающих под отключения, можно посмотреть здесь.

Полностью испытания во всех районах города закончатся 12 августа. В СГК напоминают — в этот период трубы заполняют холодной водой под повышенным давлением. Так что в случае нештатной ситуации кипяток на поверхность не выйдет. Но мощный фонтан холодной воды тоже может принести серьезный ущерб.

Читайте также:
Фитнес и дача: 9 лайфхаков, как новосибирцам пережить отключение горячей водыСГК запустила в Новосибирске горячую линию по перерасчетам за тепло«Кипяток бежал по стенам»: жители общежития в Новосибирске чудом не сварились заживо
#Новосибирск#Отключение#Горячая вода#График#СГК
Подпишитесь
Нападающие на детей школьники-мигранты из Новосибирска заинтересовали главу СКР
Сегодня, 03:18
Появилось видео лобового ДТП грузовиков с легковушкой в Новосибирской области
Сегодня, 04:47
11 млн с «Пушкинских карт» украли мошенники в Новосибирске
Сегодня, 03:57
266 млн за воду и тепло «забыли» оплатить поставщикам в Новосибирской области
Сегодня, 02:34
Дожди, грозы и ветер: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение
Вчера, 13:44
Фотографироваться с цветущими яблонями на набережной бросились новосибирцы
Вчера, 06:18
"