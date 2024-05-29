ГИБДД больше и не существует — кто займётся безопасностью на дорогах

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Глава ГИБДД России Михаил Черников во вторник, 28 мая заявил о возвращении ведомству прежнего названия — Госавтоинспекция, или ГАИ. Запомнившееся со времен Советского Союза слово перестали использовать после переименования в 1998 году.
По общепринятому мнению, одними из самых страшных взяточников при Советской власти были как раз сотрудники ГАИ. В прошлом веке слова «гаишник» и «взяточник» стали практически синонимами, о чем свидетельствовали многочисленные анекдоты про мздоимцев из дорожной милиции.
Жители СССР даже знали, сколько «стоит» та или иная должность в ГАИ, и за сколько вложение можно окупить. Коррупция достигла немыслимых пределов, особенно в республиках страны, и руководство новой России решило ситуацию как-то исправить.
Именно тогда и было придумано новое название — чтобы попробовать стереть из памяти жителей страны дурные воспоминания. Но в руководстве ведомства думали иначе, и с их подачи в 2001 году Владимир Путин подписал постановление о равнозначности сокращений ГИБДД и Госавтоинспекция.
В 2010 году, когда милиционеры стали полицейскими, предложение реформировать ГИБДД в дорожную полицию поддержки не нашло. Судя по всему, новое, оно же старое переименование оставит все на своих местах, пишут «Новые Известия».