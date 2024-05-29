ГИБДД больше и не существует — кто займётся безопасностью на дорогах

Именно тогда и было придумано новое название — чтобы попробовать стереть из памяти жителей страны дурные воспоминания. Но в руководстве ведомства думали иначе, и с их подачи в 2001 году Владимир Путин подписал постановление о равнозначности сокращений ГИБДД и Госавтоинспекция.