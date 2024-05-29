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ГИБДД больше и не существует — кто займётся безопасностью на дорогах

ГИБДД больше и не существует — кто займётся безопасностью на дорогах

29 мая 2024, 11:57
Фото: 1MI
Руководитель ГИБДД России Михаил Черников заявил о возвращении возглавляемому им ведомству прежнего названия.

Глава ГИБДД России Михаил Черников во вторник, 28 мая заявил о возвращении ведомству прежнего названия — Госавтоинспекция, или ГАИ. Запомнившееся со времен Советского Союза слово перестали использовать после переименования в 1998 году.

По общепринятому мнению, одними из самых страшных взяточников при Советской власти были как раз сотрудники ГАИ. В прошлом веке слова «гаишник» и «взяточник» стали практически синонимами, о чем свидетельствовали многочисленные анекдоты про мздоимцев из дорожной милиции.

Жители СССР даже знали, сколько «стоит» та или иная должность в ГАИ, и за сколько вложение можно окупить. Коррупция достигла немыслимых пределов, особенно в республиках страны, и руководство новой России решило ситуацию как-то исправить.

Именно тогда и было придумано новое название — чтобы попробовать стереть из памяти жителей страны дурные воспоминания. Но в руководстве ведомства думали иначе, и с их подачи в 2001 году Владимир Путин подписал постановление о равнозначности сокращений ГИБДД и Госавтоинспекция.

В 2010 году, когда милиционеры стали полицейскими, предложение реформировать ГИБДД в дорожную полицию поддержки не нашло. Судя по всему, новое, оно же старое переименование оставит все на своих местах, пишут «Новые Известия».

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#Юрий Фомиченко#Общество#Полиция#Гибдд#Переименование#Владимир Путин#Госавтоинспекция
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