Озвучены подробности смертельного ДТП с пешеходом на трассе в Новосибирской области

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ДТП случилось в Мошковском районе в 23 часа 27 мая. По трассе Р-255 «Сибирь» шел пешеход. Это был 37-летний мужчина. На 89-м километре в сторону Новосибирска, сибиряк переходил дорогу в неположенном месте.
Пешехода не заметил 31-летний водитель Wolksagen Polo. Автомобиль снес человека. Пострадавший получил смертельные травмы. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
Стоит отметить, что пешеход шел в ночное время без светоотражающих элементов на одежде. Фонарей на трассе не было, поэтому он был незаметен. В Госавтоинспекции напомнили, что на одежде обязательно должны быть световозвращающие элементы.