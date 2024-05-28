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Пешеход погиб

Озвучены подробности смертельного ДТП с пешеходом на трассе в Новосибирской области

28 мая 2024, 01:48
Фото: ГИБДД по НСО
Пешеход погиб
Пешеход погиб в ДТП на новосибирской трассе, подробности сообщили в ГИБДД региона.

ДТП случилось в Мошковском районе в 23 часа 27 мая. По трассе Р-255 «Сибирь» шел пешеход. Это был 37-летний мужчина. На 89-м километре в сторону Новосибирска, сибиряк переходил дорогу в неположенном месте.

Пешехода не заметил 31-летний водитель Wolksagen Polo. Автомобиль снес человека. Пострадавший получил смертельные травмы. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что пешеход шел в ночное время без светоотражающих элементов на одежде. Фонарей на трассе не было, поэтому он был незаметен. В Госавтоинспекции напомнили, что на одежде обязательно должны быть световозвращающие элементы.

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