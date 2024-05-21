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Есть погибший

Пенсионер насмерть разбился в ДТП под Новосибирском — еще двое переломали кости

21 мая 2024, 01:27
Фото: ГИБДД НСО
Есть погибший
В Чулымском районе Новосибирской области разбился пожилой мужчина, сообщают в ГИБДД региона.

Трагедия произошла 20 мая в городе Чулым. Автомобилем марки Toyota RAV4 управлял 62-летний мужчина. Внезапно он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения машин. По ней ехал 68-летний автомобилист на Nissan AD. Столкновение было неизбежным.

Водитель последней машины погиб на месте от полученных травм. Также пострадал его пассажир, который сломал руку и попал в больницу. Второй участник ДТП тоже получил травмы — он сломал бедро и его госпитализировали.

Теперь сотрудники ГИБДД выяснят все причины и обстоятельства случившегося.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Погиб#Пострадавшие#Чулым
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