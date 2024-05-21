Пенсионер насмерть разбился в ДТП под Новосибирском — еще двое переломали кости

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Трагедия произошла 20 мая в городе Чулым. Автомобилем марки Toyota RAV4 управлял 62-летний мужчина. Внезапно он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения машин. По ней ехал 68-летний автомобилист на Nissan AD. Столкновение было неизбежным.
Водитель последней машины погиб на месте от полученных травм. Также пострадал его пассажир, который сломал руку и попал в больницу. Второй участник ДТП тоже получил травмы — он сломал бедро и его госпитализировали.
Теперь сотрудники ГИБДД выяснят все причины и обстоятельства случившегося.