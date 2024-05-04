Подросток разбился, врезавшись на мопеде в забор в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Все случилось ночью 4 мая в Коченевском районе. Юноша передвигался на мопеде в СНТ «Березка».
В один момент он не справился с управлением и врезался в забор. Удар был такой мощности, что подросток потерял сознание. Его срочно доставили в больницу.
Теперь все обстоятельства аварии выяснят сотрудники ГИБДД. В Госавтоинспекции напомнили, что управлять мопедом без водительских прав — запрещено. Всем родителям рекомендовано следить за ключами от транспортных средств, которые могут забрать их дети.