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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Подросток пострадал

Подросток разбился, врезавшись на мопеде в забор в Новосибирской области

4 мая 2024, 07:03
Фото: ГИБДД по НСО
Подросток пострадал
Несовершеннолетний парень врезался в забор в Новосибирской области и попал в реанимацию, сообщил в ГИБДД.

Все случилось ночью 4 мая в Коченевском районе. Юноша передвигался на мопеде в СНТ «Березка».

В один момент он не справился с управлением и врезался в забор. Удар был такой мощности, что подросток потерял сознание. Его срочно доставили в больницу.

Теперь все обстоятельства аварии выяснят сотрудники ГИБДД. В Госавтоинспекции напомнили, что управлять мопедом без водительских прав — запрещено. Всем родителям рекомендовано следить за ключами от транспортных средств, которые могут забрать их дети.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Подростки#Коченево
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