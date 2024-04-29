В смертельном ДТП на Алтае пострадала пенсионерка из Новосибирска

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Published Сегодня, 04:58
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Все случилось 28 апреля в Республике Алтай. За рулем автомобиля Toyota Corolla Fielder сидел мужчина 60-ти лет. Он не уступил проезжую часть автомобилисту на Toyota Carina ED. Авария случилась на перекрестке, который не регулируется светофорами.
Машины столкнулись. В ДТП погиб водитель первого автомобиля. Он умер в больнице от травм. Кроме того, помощь медиков потребовалась 25-летнему водителю Carina ED. Также пострадала 63-летняя сибирячка, которая живет в Новосибирске.
Напомним, что в этот же день в Мошковском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали несколько человек. Всему виной выезд на встречную полосу движения.