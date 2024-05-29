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«Мухосранском» назвала Новосибирск жена депутата Горсовета

«Мухосранском» назвала Новосибирск жена депутата Горсовета

29 мая 2024, 08:58
Фото: atas.info
Супруга депутата Горсовета Новосибирска Александра Тарасова назвала столицу Сибири «Мухосранском», свой пост женщина разместила в соцсетях.

Супруга депутата Горсовета Новосибирска Александра Тарасова Мария в своих соцсетях передала всем подписчикам «привет из Мухосранска», чем вызвала недовольство местных жителей. Об опрометчивом поступке женщины рассказал телеграм-канал «Любить Новосибирск».

Канал также сообщил, что сын и дочь супругов Тарасовых в настоящее время проживает во Франции. Мария Тарасова же пишет в принадлежащих ей аккаунтах, что в жизни и так «хватает серьезного» и в основном постит свои селфи.

Позже Тарасова попыталась сбить поток обрушившейся на нее критики, и объяснила свое нелестное высказывание тем, что перед публикацией скандального поста участвовала в соревнованиях по бегу в Академгородке, но сев в машину после забега стала задыхаться от пыли.

Женщина признала, что поступила «резко и некрасиво». Что же касается получающего образование за границей сына, Тарасова утверждает, что он учится бесплатно, и семья на это ничего не тратит.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Соцсети#Любить Новосибирск
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