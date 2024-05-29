«Мухосранском» назвала Новосибирск жена депутата Горсовета

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Супруга депутата Горсовета Новосибирска Александра Тарасова Мария в своих соцсетях передала всем подписчикам «привет из Мухосранска», чем вызвала недовольство местных жителей. Об опрометчивом поступке женщины рассказал телеграм-канал «Любить Новосибирск».
Канал также сообщил, что сын и дочь супругов Тарасовых в настоящее время проживает во Франции. Мария Тарасова же пишет в принадлежащих ей аккаунтах, что в жизни и так «хватает серьезного» и в основном постит свои селфи.
Позже Тарасова попыталась сбить поток обрушившейся на нее критики, и объяснила свое нелестное высказывание тем, что перед публикацией скандального поста участвовала в соревнованиях по бегу в Академгородке, но сев в машину после забега стала задыхаться от пыли.
Женщина признала, что поступила «резко и некрасиво». Что же касается получающего образование за границей сына, Тарасова утверждает, что он учится бесплатно, и семья на это ничего не тратит.