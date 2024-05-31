День ИТ-карьеры Cookie fest прошел в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Новосибирской области уже в четвертый раз прошел День ИТ-карьеры Cookie fest. Для его участников был организован карьерный квест, ИТ-квартирник, мастер-классы, «прожарка» резюме, в течение дня работала кибер-зона с VR-активностями, беспилотниками, битвой роботов и игровыми приставками. рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В качестве потенциальных работодателей были представлены 40 ИТ-компаний и цифровых экосистем, в том числе силовые ведомства, управление полиции по Новосибирской области, региональное управление МЧС, ГУФСИН и Росгвардия, организатор мероприятия — минцифра Новосибирской области, и подведомственные учреждения: Служба 112, Центр защиты информации, Центр цифровой трансформации и Центр информационных технологий.
По словам посетившего мероприятие первого вице-губернатора Юрия Петухова, для Новосибирской области вопрос дефицита ИТ-специалистов более чем актуален. За минувшие три года количество бюджетных мест в вузах по направлению ИТ увеличилось на четверть. Новосибирская область является одним из центров подготовки таких кадров в России.