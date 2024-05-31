День ИТ-карьеры Cookie fest прошел в Новосибирской области

В Новосибирской области уже в четвертый раз прошел День ИТ-карьеры Cookie fest. Для его участников был организован карьерный квест, ИТ-квартирник, мастер-классы, «прожарка» резюме, в течение дня работала кибер-зона с VR-активностями, беспилотниками, битвой роботов и игровыми приставками. рассказали в пресс-службе регионального правительства.