Уникальная система поддержки инициатив ветеранов работает в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В Новосибирской области прошел VI пленум Новосибирского областного совета ветеранов, в нем принял участие губернатор региона Андрей Травников. По мнению главы области, за последние годы организации ветеранов прошли большой путь.
Травников отметил, что в Новосибирской области реализовано несколько сотен проектов и инициатив, придуманных ветеранами. Кроме того, в регионе сложилась уникальная система финансирования ветеранских организаций.
Особо губернатор подчеркнул, что зачастую ему не приходится вмешиваться в процесс решения много вопросов. В то же время Травников посетовал, что иногда проблемы, которые можно решить на местном уровне, зачастую переадресовываются в областное правительство.
После выступления глава региона вручил заслуженным представителям ветеранского движения Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области. Затем председатель Новосибирского областного совета ветеранов Владимир Панарин выступил с докладом «О задачах ветеранских организаций по подготовке празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
Также на пленуме прозвучали доклады о патриотическом воспитании молодежи и об издании второго тома альманаха «Трудовой героизм новосибирцев в годы Великой Отечественной войны», сообщили в пресс-службе областного правительства.