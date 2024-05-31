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Уникальная система поддержки инициатив ветеранов работает в Новосибирской области

Уникальная система поддержки инициатив ветеранов работает в Новосибирской области

31 мая 2024, 10:18
Фото: правительство Новосибирской области
В Новосибирской области прошел VI пленум Новосибирского областного совета ветеранов, в нем принял участие губернатор Андрей Травников, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.

В Новосибирской области прошел VI пленум Новосибирского областного совета ветеранов, в нем принял участие губернатор региона Андрей Травников. По мнению главы области, за последние годы организации ветеранов прошли большой путь.

Травников отметил, что в Новосибирской области реализовано несколько сотен проектов и инициатив, придуманных ветеранами. Кроме того, в регионе сложилась уникальная система финансирования ветеранских организаций.

Особо губернатор подчеркнул, что зачастую ему не приходится вмешиваться в процесс решения много вопросов. В то же время Травников посетовал, что иногда проблемы, которые можно решить на местном уровне, зачастую переадресовываются в областное правительство.

После выступления глава региона вручил заслуженным представителям ветеранского движения Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области. Затем председатель Новосибирского областного совета ветеранов Владимир Панарин выступил с докладом «О задачах ветеранских организаций по подготовке празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Также на пленуме прозвучали доклады о патриотическом воспитании молодежи и об издании второго тома альманаха «Трудовой героизм новосибирцев в годы Великой Отечественной войны», сообщили в пресс-службе областного правительства.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Андрей Травников#Ветераны
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