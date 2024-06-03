Незаконные рекламные видеоэкраны демонтируют в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
3 июня Арбитражный суд региона удовлетворил иск мэрии Новосибирска к оператору наружной рекламы. Суд определил, что принадлежащие оператору экраны установлены незаконно. Их размещение противоречит условиям договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Сам оператор отказался в досудебном порядке устранить нарушения. В результате суд постановил демонтировать нелегальные конструкции.
«Положительное решение — результат долгой совместной работы специалистов управления художественного облика города и департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска», — подчеркнули в мэрии.
В мэрии уточнили, суд вынес решение по части незаконных видеоэкранов. Всего в Новосибирске выявлено 100 незаконно установленных рекламных конструкций. По другим конструкциям также идут судебные разбирательства. Работа по их демонтажу будет продолжена.
В мэрии напомнили, что требования законодательства едины для всех участников рынка наружной рекламы. Получить право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций предприниматели могут через участие в открытых аукционах.