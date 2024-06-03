atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Незаконные рекламные видеоэкраны демонтируют в Новосибирске

Незаконные рекламные видеоэкраны демонтируют в Новосибирске

3 июня 2024, 11:39
Фото: 1MI
На территории Новосибирска выявили 100 незаконно установленных видеоэкранов для демонстрации рекламы, сообщили в пресс-центре мэрии.

3 июня Арбитражный суд региона удовлетворил иск мэрии Новосибирска к оператору наружной рекламы. Суд определил, что принадлежащие оператору экраны установлены незаконно. Их размещение противоречит условиям договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Сам оператор отказался в досудебном порядке устранить нарушения. В результате суд постановил демонтировать нелегальные конструкции.

«Положительное решение — результат долгой совместной работы специалистов управления художественного облика города и департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска», — подчеркнули в мэрии.

В мэрии уточнили, суд вынес решение по части незаконных видеоэкранов. Всего в Новосибирске выявлено 100 незаконно установленных рекламных конструкций. По другим конструкциям также идут судебные разбирательства. Работа по их демонтажу будет продолжена.

В мэрии напомнили, что требования законодательства едины для всех участников рынка наружной рекламы. Получить право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций предприниматели могут через участие в открытых аукционах.

Читайте также:
Какими способами можно получать пенсию, рассказали новосибирцамРоскомнадзор нашел «запрещенку» в мобильной игре «Клуб романтики» — причиныПоставлена точка в уголовном деле экс-директора новосибирского АО «Кудряшовское»
#Алёна Рогонова#Бизнес#Новосибирск#Мэрия Новосибирска
Подпишитесь
Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области
Сегодня, 04:39
Раскрыты подробности уголовного дела главы Корпорации развития Новосибирской области
Сегодня, 07:45
Испортил ли воздух пожар на складе в Новосибирске, выяснил Роспотребнадзор
Сегодня, 07:38
Мощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июня
Сегодня, 07:10
Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области
Сегодня, 04:11
Свадебный бум ждут в ЗАГСах Новосибирска в эти даты летом 2024
1 июня, 07:39
"