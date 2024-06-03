Незаконные рекламные видеоэкраны демонтируют в Новосибирске

В мэрии уточнили, суд вынес решение по части незаконных видеоэкранов. Всего в Новосибирске выявлено 100 незаконно установленных рекламных конструкций. По другим конструкциям также идут судебные разбирательства. Работа по их демонтажу будет продолжена.