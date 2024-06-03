«Охоту» на дрифтеров и любителей громкой музыки объявил новосибирский депутат

За людей, которые живут рядом с популярными у гонщиков дорогами, вступился депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он рассказал, что молодые люди — любители громкой музыки и езды на авто боком, не дают нормально отдыхать гражданам.