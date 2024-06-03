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Автомобиль

«Охоту» на дрифтеров и любителей громкой музыки объявил новосибирский депутат

3 июня 2024, 01:34
Фото: 1MI
Автомобиль
За ночной покой жителей и гостей города начал бороться депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

За людей, которые живут рядом с популярными у гонщиков дорогами, вступился депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он рассказал, что молодые люди — любители громкой музыки и езды на авто боком, не дают нормально отдыхать гражданам.

Депутат попытался найти поддержку у правоохранителей, обратившись с запросом в УМВД РФ по Новосибирской области. Ответ оказался формальным, как считает Андрей Панферов. Полицейские сообщили, что проводят рейды, наказывая любителей тонировки и нарушителей ПДД. Он готов продолжить «охоту» на новосибирских дрифтеров и любителей громкой музыки.

«У нас Красный проспект в ночное время превращается во взлетную полосу. Такое ощущение как будто сейчас на взлет пойдет тактический бомбардировщик, такой рев стоит», — сетует депутат.

Защитник покоя горожан уже обратился к команде нового мэра, но ответа пока так и не получил. Дрифтеры и любители громкой музыки по-прежнему продолжают хулиганить на улицах Новосибирска по ночам.

Видели нарушителей тишины на автомобилях своими глазами? Расскажите нам об этом, написав в редакцию.

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#Екатерина Боженович#Культура#Общество#Транспорт#Новосибирск#Авто#Дрифт
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