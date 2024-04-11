Секреты качественной «переобувки»: лайфхаки по замене сезонной резины

Posted Сегодня, 01:02
Published Сегодня, 01:02
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
Идея кажется привлекательной в плане экономии семейного бюджета, но на деле — она плохая и рисковая. Зимние шины созданы для эксплуатации при стабильно низких температурах и на определенном покрытии. При температурах стабильно высоких зимние шины становятся попросту опасными. Они мягче по составу и имеют другой, нежели летние, рисунок протектора. То есть не цепляются за асфальт как задумано, не тормозят, как надо, а еще не так эффективно отводят воду из пятна контакта, как полноценные летние покрышки. В общем, работают плохо.
Не предназначенный для тепла состав резиновой смеси начинает в ускоренном темпе разрушаться. В итоге то, что задумывалось как экономия семейного бюджета, приводит к небезопасному движению и ускоренной покупке нового комплекта колес взамен пришедшего в негодность старого.
Следующий момент — и тоже про урон семейному бюджету. Использование зимней резины летом может увеличить расход топлива на 10–15% из-за большего сопротивления качению. Шипованные шины создают дополнительный шум, а еще — ведут к образованию колеи на дороге. Конечно, дело не только в шипах — одна машина, которая круглый год ездит на зимних колесах, особого вреда не нанесет. Но много машин с шипами в сочетании с другими факторами (экономия при строительстве дорог, общая ветхость и износ улично-дорожной сети) появлению колейности и истиранию полотна еще как способствуют. От круглогодичной езды на одном зимнем комплекте покрышек сплошные убытки и неприятности. Шины под каждый конкретный сезон все-таки надо менять.
Не стоит спешить с заменой, но и откладывать ее не следует. Если поменять шины слишком рано — можно попасть на каверзы погоды и оказаться на «лете» в очередной (и уже финальный) залп снегопада. Если затянуть с «переобувкой», это может привести к ускоренной деградации резины да и в целом небезопасно.
Следите за погодой: переходить на летнюю резину рекомендуется, когда среднесуточная температура стабильно зафиксируется на отметке +5…+7. На этих значениях единодушны примерно все шинные производители, поэтому стоит к ним прислушаться.
На Авито в Новосибирске и области представлено более 40 тысяч предложений о продаже легковых шин. Чтобы сделать правильный выбор, начните с фильтрации по размеру и характеристикам вашего автомобиля. Это сузит круг поиска до подходящих именно вашему авто вариантов. При выборе учитывайте маркировку с типоразмером, который включает посадочный диаметр, высоту профиля и ширину пятна контакта.
Первое значение в маркировке — ширина шины в миллиметрах (например, 195). Она определяет общую площадь соприкосновения поверхности шины с асфальтом. Шины пошире (205-215 мм) дают большую площадь сцепления, что улучшает управление. Но большая ширина также может вести к повышенному расходу горючего и повышению уровня шума.
Высота профиля (второе число, например, 65 или 65% от ширины) отражает размер боковой стенки шины. Шины с высоким профилем смягчают езду и лучше фильтруют дорожные неровности, но чувствительность управления с высокопрофильными шинами хуже, а крены в поворотах — глубже.
Диаметр (цифра после буквы R, например, 15, 16) соответствует размеру колесного диска. Больший диаметр улучшает управляемость и стабильность на высоких скоростях, но может отрицательно сказаться на ускорении и торможении. Меньший диаметр, наоборот, способствует лучшему ускорению и торможению, но ухудшает управляемость.
И последнее, что важно всегда помнить про типоразмеры: все они строго регламентированы производителем автомобиля. Под каждую модель и комплектацию заданы конкретные типоразмеры шин, отклоняться от которых — себе дороже.
Средняя цена б/у комплекта в Новосибирске в марте составляла 20 300 рублей, а нового — 34 300 рублей.