Международный Сибирский транспортный форум пройдет в Новосибирске 19–21 июня

Главной темой Форума в этом году заявлены ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России. Событие пройдет в регионе в 11-й раз. На Форуме традиционно рассмотрят главные аспекты работы всех видов транспорта, вопросы развития дорожного комплекса и приоритеты отрасли до 2030 года.