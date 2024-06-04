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Published Сегодня, 05:58

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Updated Сегодня, 06:00

Международный Сибирский транспортный форум пройдет в Новосибирске 19–21 июня

Международный Сибирский транспортный форум пройдет в Новосибирске 19–21 июня

4 июня 2024, 05:58
Фото: stf-nso.ru
В Новосибирской области с 19 по 21 июня 2024 года пройдут XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура», передает пресс-служба правительства региона.

Главной темой Форума в этом году заявлены ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России. Событие пройдет в регионе в 11-й раз. На Форуме традиционно рассмотрят главные аспекты работы всех видов транспорта, вопросы развития дорожного комплекса и приоритеты отрасли до 2030 года.

В рамках форума пройдет выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой представят российские разработки разных видов техники, передовые решения в области транспорта и перевозок, автоматизации и беспилотной авиации. Гости форума и выставки увидят всю историю трамваев в Сибири и смогут заглянуть в будущее.

На пленарном заседании будут рассмотрены приоритеты развития транспортной отрасли России, вопросы обеспечения транспортно-экономического баланса, роста объема перевозок, вызовы и задачи научно-образовательной системы транспортной отрасли.

Фото: stf-nso.ru

В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители российского и международного бизнес-сообществ в области транспорта, инфраструктурного строительства, транспортного машиностроения, цифровизации, студенты отраслевых учебных заведений. Участников ждут три дня активного взаимодействия: круглые столы, конференции, панельные дискуссии по темам инфраструктуры, международного сотрудничества, безопасности на транспорте и глобального развития транспортно-логистического комплекса.

Форум и выставка проводятся правительством Новосибирской области при поддержке Министерства транспорта РФ и комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Для участия необходима регистрация.

Фото: stf-nso.ru
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