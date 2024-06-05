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Димитровский мост впервые с начала века капитально ремонтируют в Новосибирске

Димитровский мост впервые с начала века капитально ремонтируют в Новосибирске

5 июня 2024, 05:34
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Димитровский мост ввели в эксплуатацию почти полвека назад. Первый и последний раз сооружение капитально ремонтировали в 2001 году. В 2024 году стартовали масштабные работы, направленные на полное переустройство, проект рассчитан на два года, напомнили в мэрии Новосибирска.

Ремонт Димитровского моста идет с опережением графика. Ход работ на выездном совещании проконтролировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Покрытие моста сильно износилось, поддерживающий ремонт не давал долгосрочных результатов. Здесь требовалось не просто асфальтирование, а полное переустройство дорожного основания. В марте муниципальное предприятие „Гормост“ заключило контракт на капитальный ремонт объекта, подрядчик приступил к работам. Проект рассчитан на два года. В этом году ремонтируют проезжую часть в направлении с левого берега на правый. Завершить работы на проезжей части нужно в срок и в хорошем качестве, чтобы минимизировать неудобства для горожан», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Подрядчик приступил к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, бетонного защитного слоя плиты проезжей части и гидроизоляции. Пришлось отгородить одну полосу движения по направлению с левого берега на правый. Движение транспорта на участке организовано по трем полосам в каждую сторону, полосы сузили.

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В 2024 году запланирована полная замена конструкции дорожного полотна, рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев. Включая выравнивающий слой из бетона и гидроизоляцию в сторону правого берега на площади 9,5 тысячи кв. метров.

«Мы начали ремонт моста с проезжей части в сторону правого берега, поскольку ее техническое состояние вызывало больше всего критики. Кроме того, мы постоянно наблюдаем заторы в сторону левого берега из-за строительства четвертого моста. Ремонт проезжей части в этом же направлении усугубил бы ситуацию», — объяснил Иосиф Кодалаев.

Все работы идут по графику, даже с опережением.

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