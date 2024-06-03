Губернатор поручил продлить срок службы замененного асфальта в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
Всего на гарантии находятся 906 объектов, из них 458 — объекты местной сети в муниципальных районах и городских округах, 448 объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из 458 объектов местного значения, выполнение гарантийных обязательств провели на 352 объектах, дефекты выявили на 92. По 106 объектам Новосибирска обследование завершат до 7 июня 2024 года. В правительстве заметили, что отсутствие выявленных замечаний прямо пропорционально количеству обученных сотрудников по программе повышения квалификации.
«Регион увеличивает объем обучения специалистов, предъявляет жесткие требования к разметке в Новосибирске, двукратно увеличивает объем проводимого независимого контроля. Ведется стопроцентная фотовидеофиксация работы асфальтобетонных лабораторий, по всем проверкам сохраняется архив. Минтранс правильно подсказывает городу Новосибирску известную технологию, которая позволяет продлить жизнь асфальтового покрытия — это герметизация трещин. Эта рекомендация актуальна и для ТУАД. У нас на региональных дорогах пока что не везде используется такая технология», — отметил Андрей Травников.
При этом герметизация трещин уже показывает определенные результаты есть. Снижается количество гарантийных дефектов и объем работ по их устранению.
«Но успокаиваться нельзя, надо работать по всем направлениям — ужесточение контроля, расследование, выявление и устранение причин появления дефектов из-за нарушения технологий, обучение специалистов как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика. Продолжаем биться за повышение качества ремонтных и строительных работ на нашей сети улиц и дорог. Очень важно обеспечить, чтобы каждый квадратный метр заменённого асфальта служил долго. Мы добились удлинения сроков гарантийных обязательств. Но качественно выявлять дефекты — не самоцель. Самоцель — чтобы этих дефектов не появлялось», — отметил Андрей Травников.
Анализ показал снижение удельного веса значимых дефектов в 2024 году до 47,7% (309 замечаний из 648), по сравнению с предыдущими годами. Также снизилось количество гарантийных дефектов к общему количеству объектов, находящихся на гарантии, с 62% в 2022 году до 54% в 2024.
В целях повышения качества выполняемых работ и минимизации дефектов, возникающих в гарантийный период, министерство предпринимает следующие меры:
В 2023 году залили трещины на улицы Станционной, это помогло сохранить потребительские свойства дороги. Мэрии Новосибирска предложено максимально распространить эту практику на всю дорожную сеть.
В 2024 году мэрии Новосибирска выделено дополнительно выделили 200 млн рублей на повышение безопасности дорожного движения. Сюда входит нанесение разметки термопластиком в аварийно-опасных местах, на рубежах контроля фотовидеофиксации и вблизи общеобразовательных учреждений. Министерство контролирует соблюдение заказчиком контроля технологию применения и используемые материалы.