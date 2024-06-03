Губернатор поручил продлить срок службы замененного асфальта в Новосибирской области

Всего на гарантии находятся 906 объектов, из них 458 — объекты местной сети в муниципальных районах и городских округах, 448 объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из 458 объектов местного значения, выполнение гарантийных обязательств провели на 352 объектах, дефекты выявили на 92. По 106 объектам Новосибирска обследование завершат до 7 июня 2024 года. В правительстве заметили, что отсутствие выявленных замечаний прямо пропорционально количеству обученных сотрудников по программе повышения квалификации.