Новосибирская область показала научно-технологический потенциал в Москве на ВДНХ

Особое внимание правительство региона уделяет реализации плана модернизации Новосибирского научного центра (программы «Академгородок 2.0»). В программу вошли 80 проектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Флагманом выступает уникальная научная установка класса «мегасайенс» — ЦКП «СКИФ», создающаяся в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Первая очередь ЦКП «СКИФ» будет запущена в 2025 году. Причем практически все оборудование здесь — отечественное и производится преимущественно в регионе.