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Новосибирская область показала научно-технологический потенциал в Москве на ВДНХ

Новосибирская область показала научно-технологический потенциал в Москве на ВДНХ

3 июня 2024, 05:57
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
2 июня на выставке «Россия» прошла пленарная сессия «Пространство будущего»: Южно-Сибирский и Ангаро-Енисейский макрорегионы». Новосибирская область представила инновационную и научно-образовательную инфраструктуру, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представители власти и бизнеса, эксперты, научные сотрудники, члены общественных организаций обсудили перспективы и актуальные вопросы развития макрорегионов. В работе сессии участвовали представители Министерства науки и высшего образования, Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и экологии.

Научно-технологический потенциал Новосибирской области представил заместитель губернатора Евгений Прохоренко.

Новосибирская область входит в пятерку национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ Министерства науки и высшего образования России. Почти четверть с структуре ВРП региона занимает продукция высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

«Специфика Новосибирской области — в сильном научно-образовательном и инновационном потенциале территории. Численность новосибирских ученых составляет значительную часть российского научного сообщества и почти половину числа ученых СФО. Научная инфраструктура региона сегодня — это 18 уникальных научных установок, 42 центра коллективного пользования. Она включает в себя технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные центры, сеть институтов развития», — отметил замгубернатора Евгений Прохоренко.

Особое внимание правительство региона уделяет реализации плана модернизации Новосибирского научного центра (программы «Академгородок 2.0»). В программу вошли 80 проектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Флагманом выступает уникальная научная установка класса «мегасайенс» — ЦКП «СКИФ», создающаяся в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Первая очередь ЦКП «СКИФ» будет запущена в 2025 году. Причем практически все оборудование здесь — отечественное и производится преимущественно в регионе.

Еще один флагманский проект программы Академгородок 2.0 — создание современного кампуса мирового уровня НГУ. Также в 2024 году в регионе стартует реализация другого крупного проекта — Центра масштабирования отечественных научных разработок в области химических и биологических катализаторов. Его основными заказчиками станут предприятия нефте- и газопереработки.

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По поручению президента РФ разработана региональная программа развития беспилотных авиационных систем и создан Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Новосибирской области.

«Самое главное — в регионе создана система подготовки будущих исследователей, научных работников и специалистов для высокотехнологичного бизнеса и наукоемких и высокотехнологичных отраслей, начиная со школьной скамьи. Мы нацелены на то, чтобы превратить Новосибирскую область в масштабную кузницу кадров для сферы научных исследований и разработок для всего макрорегиона», — сказал Евгений Прохоренко.

Участники пленарной сессии обсудили потенциал взаимодействия регионов Сибири для реализации стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года. Особо отметили важность реализации ключевых инвестиционных доминант регионов Сибири для укрепления научно-технологического лидерства РФ и экономической мощи страны.

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#Алёна Рогонова#Бизнес#Наука#Новосибирск#Андрей Травников#СКИФ#Правительство НСО#Академгородок 2.0#ВДНХ
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