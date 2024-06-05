Новосибирская область представила в Санкт-Петербурге выставку «Сибирь многоликая»

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На открытии с приветственным словом выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что это почетное событие для региона.
«Во-первых, это продолжение очень плотного сотрудничества и дружбы между Новосибирской областью и Санкт-Петербургом. Во-вторых, это продолжение наших добрых отношений с Центральным военно-морским музеем. Ранее новосибирцам очень полюбилась выставка „Айвазовскому вослед“, и тогда мы договорились о встречной выставке. Да, пандемия и другие события повлияли на скорость реализации проекта, но слово друг другу мы дали и его держим. Нам захотелось показать Сибирь по-новому — действительно многоликую, как это и положено краю, который формировался из разных людей, народов и народностей. Климат Сибири был настолько суров, что выжить можно было только сообща. Поэтому сибиряк — это напор, единение, умение общаться и дружить даже на разных языках», — сказал глава Новосибирской области.
Андрей Травников напомнил, что история освоения и развития Сибири неразрывно связана с Санкт-Петербургом.
«Это, конечно же, инженеры, которые строили Великий Сибирский путь — Транссибирскую магистраль, рудники и заводы. Это сотни тысяч эвакуированных сотрудников промышленных предприятий, научных, образовательных, культурных организаций, которые наполнили „код сибиряка“ новым содержанием. Это те молодые, амбициозные ученые, которые после войны ринулись в Сибирь, не только в новосибирский Академгородок, но и в академгородки других сибирских городов для того, чтобы создавать новую, особую сибирскую науку — славу сегодняшней российской науки. Нам хотелось показать, что Сибирь славится не только предприятиями, природой, суровым климатом, но и талантливыми людьми. Уверен, что каждый человек найдет что-то близкое и родное на выставке „Сибирь многоликая“, — подчеркнул Андрей Травников.
Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева пояснила, что выставка «Сибирь многоликая» представляет творчество лучших художников из многих регионов Сибири.
«Эти художники принадлежат разным поколениям, они работали в разных стилях и жанрах. Однако, их объединяет то, что они посвятили своё творчество одной большой теме — теме Сибири. Мы гордимся своей малой Родиной. И хотим, чтобы о ее истории и культуре узнало как можно больше людей», — сказала директор музея.
Выставка открылась 4 июня и продлится всё лето месяцы на площадке Центрального военно-морского музея. По словам организаторов, она не случайно открыта в канун Петербургского международного экономического форума, потому что, когда год назад планировалась ее организация, говорилось о том, чтобы её массово посетили участники и гости этого большого мероприятия.
Проект «Сибирь многоликая» объединил наследие известных художников Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Иркутска и других городов Сибири. Работы созданы в 1900–1980-е годы.