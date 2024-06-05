Новосибирская область представила в Санкт-Петербурге выставку «Сибирь многоликая»

Выставка открылась 4 июня и продлится всё лето месяцы на площадке Центрального военно-морского музея. По словам организаторов, она не случайно открыта в канун Петербургского международного экономического форума, потому что, когда год назад планировалась ее организация, говорилось о том, чтобы её массово посетили участники и гости этого большого мероприятия.