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Published Сегодня, 17:01

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Игра узнаваема во всем мире

«Тетрису» — 40 лет: как творение советского программиста покорило весь мир

5 июня 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
Игра узнаваема во всем мире
6 июня 2024 года знаменитая на весь мир игра «Тетрис» отмечает 40 лет со дня создания: рассказываем, кто ее придумал и как она стала такой популярной.

Кто создал тетрис

Создал знаменитую игру Алексей Пажитнов. В то время ему было 29 лет. Эта компьютерная игра была не похожа ни на одну другу. Придумал ученый ее на работе — от скуки. Он применил свои математические навыки и написал игру. За ее основу была взята игра пентамино, когда нужно было геометрические фигуры соединять друг с другом в единое полотно. Самая первая версия была выпущена 6 июня 1984 года, с тех пор прошло 40 лет.

Фото: Алексей Надежин / YouTube

Что за игра — тетрис

Это самая простая игра-головоломка, которая так затягивала компьютерных пользователей. Суть игры в том, что падающие фигуры нужно располагать внутри «стакана». Фигуры состоят из четырех квадратов и называются тетрамино. Главная задача игрока — создавать сплошные линии, которые простираются от одного края стакана до другого.

Тетрис — самая популярная играТетрис — самая популярная игра
Тетрис — самая популярная игра
Фото: Изображение Midjourney

Как игра «Тетрис» стала популярна во всем мире

Этой игре было суждено завоевать большую популярность во всем мире. Распространение игры даже не помешало практически полное отсутствие компьютеров в СССР. Ее копировали с одной ЭВМ на другую и так до бесконечности. Игра очаровала продвинутых пользователей по всей стране.

За пределы Советского союза она вышла благодаря британскому программисту Хенку Роджерсу в 1986 году. Он случайно наткнулся на нее во время командировки в Венгрии и сразу понял: у этой игры большое будущее. Он придумал выпустить ее не на компьютерах, а на портативных устройствах для игры. Для реализации идеи ему нужна была лицензия, а для этого найти того самого разработчика. Поиски привели его в Москву. Роджерсу предстоял нелегкий разговор. Он общался с Пажитновым в присутствии сотрудников КГБ, которые не понимали в то время концепцию авторских прав. Да и языковой барьер тоже мешал. Переговоры длились неделю. Как итог — контракт был подписан. Создателю игры обещали приличную долю прибыли от продаж за границей, но с этим вышло не все так гладко.

Распространению игры помог британский программистРаспространению игры помог британский программист
Распространению игры помог британский программист
Фото: Изображение Midjourney

Роджерс считал, что игра получит популярность по причине того, что люди хотят отвлекаться от рабочей рутины и заниматься так называем «строительством» (в игре), которое бы помогало «разгружать голову». Финал этой истории оказался благополучным. Советский ученый переехал в США и вместе с Роджерсом создал фирму, благодаря которой он получал свои законные отчисления от продаж (она специализировалась на предоставлении лицензии на использование бренда третьими лицами). По сей день Алексей Пажитнов живет в Вашингтоне. Его знают как величайшего создателя компьютерной игры.

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