«Тетрису» — 40 лет: как творение советского программиста покорило весь мир

За пределы Советского союза она вышла благодаря британскому программисту Хенку Роджерсу в 1986 году. Он случайно наткнулся на нее во время командировки в Венгрии и сразу понял: у этой игры большое будущее. Он придумал выпустить ее не на компьютерах, а на портативных устройствах для игры. Для реализации идеи ему нужна была лицензия, а для этого найти того самого разработчика. Поиски привели его в Москву. Роджерсу предстоял нелегкий разговор. Он общался с Пажитновым в присутствии сотрудников КГБ, которые не понимали в то время концепцию авторских прав. Да и языковой барьер тоже мешал. Переговоры длились неделю. Как итог — контракт был подписан. Создателю игры обещали приличную долю прибыли от продаж за границей, но с этим вышло не все так гладко.