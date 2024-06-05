«Тетрису» — 40 лет: как творение советского программиста покорило весь мир

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Создал знаменитую игру Алексей Пажитнов. В то время ему было 29 лет. Эта компьютерная игра была не похожа ни на одну другу. Придумал ученый ее на работе — от скуки. Он применил свои математические навыки и написал игру. За ее основу была взята игра пентамино, когда нужно было геометрические фигуры соединять друг с другом в единое полотно. Самая первая версия была выпущена 6 июня 1984 года, с тех пор прошло 40 лет.
Это самая простая игра-головоломка, которая так затягивала компьютерных пользователей. Суть игры в том, что падающие фигуры нужно располагать внутри «стакана». Фигуры состоят из четырех квадратов и называются тетрамино. Главная задача игрока — создавать сплошные линии, которые простираются от одного края стакана до другого.
Этой игре было суждено завоевать большую популярность во всем мире. Распространение игры даже не помешало практически полное отсутствие компьютеров в СССР. Ее копировали с одной ЭВМ на другую и так до бесконечности. Игра очаровала продвинутых пользователей по всей стране.
За пределы Советского союза она вышла благодаря британскому программисту Хенку Роджерсу в 1986 году. Он случайно наткнулся на нее во время командировки в Венгрии и сразу понял: у этой игры большое будущее. Он придумал выпустить ее не на компьютерах, а на портативных устройствах для игры. Для реализации идеи ему нужна была лицензия, а для этого найти того самого разработчика. Поиски привели его в Москву. Роджерсу предстоял нелегкий разговор. Он общался с Пажитновым в присутствии сотрудников КГБ, которые не понимали в то время концепцию авторских прав. Да и языковой барьер тоже мешал. Переговоры длились неделю. Как итог — контракт был подписан. Создателю игры обещали приличную долю прибыли от продаж за границей, но с этим вышло не все так гладко.
Роджерс считал, что игра получит популярность по причине того, что люди хотят отвлекаться от рабочей рутины и заниматься так называем «строительством» (в игре), которое бы помогало «разгружать голову». Финал этой истории оказался благополучным. Советский ученый переехал в США и вместе с Роджерсом создал фирму, благодаря которой он получал свои законные отчисления от продаж (она специализировалась на предоставлении лицензии на использование бренда третьими лицами). По сей день Алексей Пажитнов живет в Вашингтоне. Его знают как величайшего создателя компьютерной игры.