Мэрия Новосибирска и «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве

По словам главы города, муниципалитет намерен провести «перезагрузку» Совета по поддержке и развитию среднего и малого предпринимательства. В свою очередь, Игорь Салов отметил, что соглашение о сотрудничестве поможет городской власти и бизнесу лучше слышать друг друга и принимать решения, выгодные всем новосибирцам.