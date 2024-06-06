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Муниципалитет намерен расширять рамки сотрудничества с малым бизнесом

Мэрия Новосибирска и «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве

6 июня 2024, 05:52
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Муниципалитет намерен расширять рамки сотрудничества с малым бизнесом
Муниципалитет заключил соглашение о взаимодействии с региональным отделением организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Документ предполагает совместную работу по развитию бизнеса.

Соглашение о развитии предпринимательства на территории Новосибирска и поддержке малого и среднего бизнеса подписали мэр Максим Кудрявцев и председатель НОО «Опора России» Игорь Салов.

«Подписание соглашения о сотрудничестве станет отправной точкой нашей совместной продуктивной работы, тесного взаимодействия», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В качестве основных направлений совместной работы Максим Кудрявцев выделил продвижение продукции местного производства как на внешних рынках, так и на городских торговых площадках, привлечение малого и среднего бизнеса к выполнению муниципальных и государственных заказов, организация ярмарок вакансий для компаний малого бизнеса.

«Также среди задач — разработка новых подходов к размещению нестационарных торговых объектов в Новосибирске», — подчеркнул Максим Кудрявцев.

По словам главы города, муниципалитет намерен провести «перезагрузку» Совета по поддержке и развитию среднего и малого предпринимательства. В свою очередь, Игорь Салов отметил, что соглашение о сотрудничестве поможет городской власти и бизнесу лучше слышать друг друга и принимать решения, выгодные всем новосибирцам.

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#Бизнес#Новосибирск#Мэрия#Поддержка#Соглашение
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