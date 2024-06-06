Мэрия Новосибирска и «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Соглашение о развитии предпринимательства на территории Новосибирска и поддержке малого и среднего бизнеса подписали мэр Максим Кудрявцев и председатель НОО «Опора России» Игорь Салов.
«Подписание соглашения о сотрудничестве станет отправной точкой нашей совместной продуктивной работы, тесного взаимодействия», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
В качестве основных направлений совместной работы Максим Кудрявцев выделил продвижение продукции местного производства как на внешних рынках, так и на городских торговых площадках, привлечение малого и среднего бизнеса к выполнению муниципальных и государственных заказов, организация ярмарок вакансий для компаний малого бизнеса.
«Также среди задач — разработка новых подходов к размещению нестационарных торговых объектов в Новосибирске», — подчеркнул Максим Кудрявцев.
По словам главы города, муниципалитет намерен провести «перезагрузку» Совета по поддержке и развитию среднего и малого предпринимательства. В свою очередь, Игорь Салов отметил, что соглашение о сотрудничестве поможет городской власти и бизнесу лучше слышать друг друга и принимать решения, выгодные всем новосибирцам.