Об угрозе подтопления домов предупредили новосибирцев

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Новосибирской области и в том числе столице региона скоро вновь могут начаться паводки. Повышение уровня воды ожидается в реке Обь и Новосибирском водохранилище, сообщает МАСС. В связи с этим возможно подтопление близлежащих к водоёмам участков.
По прогнозом синоптиком Западно-сибирского гидрометцентра, уровень воды в реке в Новосибирске уже повысился на 3 сантиметра, сейчас он составляет 347 сантиметров. Согласно данным Верхне-Обского бассейного водного управления, в водохранилище также возможно повышение уровня воды — прогнозируют увеличение сброса воды в нижний бьеф.
Все это может привести к повышению уровня воды до критических отметок или даже выше.
Жителей региона просят быть внимательными. При необходимости можно обратиться по номерам экстренных служб: 112 или 101, или в муниципальную аварийно-спасательную службе 8 (383) 231-06-49, 8 (383) 218-68-11, или в Единую дежурно-диспетчерскую службу 051, 8 (383) 227-44-44.