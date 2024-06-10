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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Уровень воды может подняться в Оби и Обском водохранилище

Об угрозе подтопления домов предупредили новосибирцев

10 июня 2024, 11:51
Фото: Артур Саликов / 1MI
Уровень воды может подняться в Оби и Обском водохранилище
Еще одна волна паводка уже скоро может ожидать Новосибирскую область, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

В Новосибирской области и в том числе столице региона скоро вновь могут начаться паводки. Повышение уровня воды ожидается в реке Обь и Новосибирском водохранилище, сообщает МАСС. В связи с этим возможно подтопление близлежащих к водоёмам участков.

По прогнозом синоптиком Западно-сибирского гидрометцентра, уровень воды в реке в Новосибирске уже повысился на 3 сантиметра, сейчас он составляет 347 сантиметров. Согласно данным Верхне-Обского бассейного водного управления, в водохранилище также возможно повышение уровня воды — прогнозируют увеличение сброса воды в нижний бьеф.

Все это может привести к повышению уровня воды до критических отметок или даже выше.

Жителей региона просят быть внимательными. При необходимости можно обратиться по номерам экстренных служб: 112 или 101, или в муниципальную аварийно-спасательную службе 8 (383) 231-06-49, 8 (383) 218-68-11, или в Единую дежурно-диспетчерскую службу 051, 8 (383) 227-44-44.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#МАСС#Паводок#Подтопление
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