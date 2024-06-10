Специалисты по беспилотникам соберутся на «Острове» в Новосибирске

В рамках масштабного форума «Архипелаг» пройдет образовательный интенсив «Остров», одной из основных тем которого будет обсуждение развития беспилотных авиационных систем. Ожидается, что интенсив посетят до 500 гостей из других регионов, а общее число участников, включая представителей Новосибирской области, составит около тысячи человек.