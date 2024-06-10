Специалисты по беспилотникам соберутся на «Острове» в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
В рамках масштабного форума «Архипелаг» пройдет образовательный интенсив «Остров», одной из основных тем которого будет обсуждение развития беспилотных авиационных систем. Ожидается, что интенсив посетят до 500 гостей из других регионов, а общее число участников, включая представителей Новосибирской области, составит около тысячи человек.
В числе основных площадок — НГТУ, а также аграрный, педагогический университеты, центр культуры и отдыха «Победа», «Точка кипения» Академпарка.
«Остров» состоится при поддержке правительства Новосибирской области в период с 17 по 21 июня 2024 года. Основная цель — проработка управленческих и технологических решений, направленных на вовлечение регионов-участников в реализацию Стратегии научно-технологического развития России. Помимо разных аспектов развития отрасли БПЛА, специалисты обсудят тонкости биотехнологий, социального проектирования и креативных индустрий.
Предполагается, что в мероприятии примут участие ведущие российские и региональные эксперты и ученые, разработчики, представители корпораций, институтов развития, малых инновационных компаний высокотехнологичных отраслей, специалисты инфраструктуры поддержки и развития инноваций, кураторы отрасли БАС в регионах. Финал мероприятия пройдет на площадке XI Международного Сибирского транспортного форума.
Кроме того, в итоге будет подготовлена региональная команда, представляющей проекты сценариев использования бесилотников, для дальнейшего ее участия в федеральном проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг». Проведение интенсива запланировано в Сахалинской области в период с 8 по 21 июля 2024 года.
Принять участие в проектно-образовательном интенсиве «Остров-2024» можно бесплатно, подав заявку на сайте.