atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Рейды на рынке проходят регулярно

25 мигрантов-уклонистов с Хилокского рынка доставили в новосибирский военкомат

13 июня 2024, 08:55
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Рейды на рынке проходят регулярно
Рейд по оптовой площадке торговли овощами и фруктами провели военные следователи.

Представители военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону утром в четверг, 13 июня, устроили массовую проверку выходцев из стран Средней Азии, которые торгуют на Хилокском рынке. Из 60 человек, у которых проверили документы, 25 отвезли в военкомат для постановки на воинский учет.

В результате пятеро мигрантов подписали контракты с Министерством обороны, еще десять были призваны для прохождения срочной воинской службы.

Большинство из тех, кто побывал сегодня в военкомате — выходцы из Киргизии, сообщает портал VN.ru.

Читайте также:
Пособники мигрантов в незаконном получении гражданства задержаны в НовосибирскеТонну гнилых овощей изъяли у мигрантов у Хилокского рынкаМигранты — нелегалы начали массово захватывать многоквартирные дома в Новосибирске
#Новосибирск#Мигранты#Хилокский рынок#Военкомат#Рейд
Подпишитесь
Льготники не могут воспользоваться сервисом «Госуслуги» в Новосибирской области
Сегодня, 05:26
Вольер с орангутаном Бату стал самым популярным местом в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 04:45
Пьяницу — виновника смертельного ДТП осудили в Новосибирской области
Сегодня, 03:43
Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области
Сегодня, 03:08
Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирска
Вчера, 10:38
Первый пляж официально заработал в Новосибирске
3 июня, 06:37
"