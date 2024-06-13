25 мигрантов-уклонистов с Хилокского рынка доставили в новосибирский военкомат

Представители военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону утром в четверг, 13 июня, устроили массовую проверку выходцев из стран Средней Азии, которые торгуют на Хилокском рынке. Из 60 человек, у которых проверили документы, 25 отвезли в военкомат для постановки на воинский учет.