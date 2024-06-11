Пособники мигрантов в незаконном получении гражданства задержаны в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Две сотрудницы компании, которая оказывает образовательные услуги мигрантам, задержаны полицейскими в Новосибирске. Их подозревают в том, что они выдавали фальшивые документы о знании приезжими из стран СНГ русского языка и истории России. Предполагается, что благодаря помощи сибирячек незаконно оформили вид на жительство и разрешение на работу более 20 мигрантов, которые впоследствии претендовали на получение российского гражданства.
На рабочих местах женщин прошли обыски, возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Одну из подозреваемых отправили в СИЗО, вторую оставили под домашним арестом, сообщили в пресс-центре МВД России.