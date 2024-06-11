Пособники мигрантов в незаконном получении гражданства задержаны в Новосибирске

Две сотрудницы компании, которая оказывает образовательные услуги мигрантам, задержаны полицейскими в Новосибирске. Их подозревают в том, что они выдавали фальшивые документы о знании приезжими из стран СНГ русского языка и истории России. Предполагается, что благодаря помощи сибирячек незаконно оформили вид на жительство и разрешение на работу более 20 мигрантов, которые впоследствии претендовали на получение российского гражданства.