Массовую зачистку среди мигрантов провели силовики в новосибирских кафе

В тот же рейд силовики нанесли визит в другое аналогичное заведение, где в тот момент проходил банкет. Порядка 30 гостей отмечали 48-летие одной из дам. Гости отнеслись с пониманием, а вот владелец возмутился. По его словам, силовики разогнали всех клиентов, да и предыдущая проверка была всего полгода назад.