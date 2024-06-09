Массовую зачистку среди мигрантов провели силовики в новосибирских кафе

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
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Updated Сегодня, 04:38
Документы проверяли у всех, кто находился в кафе. Паспорт, разрешение на работу и военный билет попросили предъявить как сотрудников, так и посетителей. Клиентам пришлось оторваться от трапезы, поварам — от готовки. По заверениям владельца кафе, документы у сотрудников в порядке.
В тот же рейд силовики нанесли визит в другое аналогичное заведение, где в тот момент проходил банкет. Порядка 30 гостей отмечали 48-летие одной из дам. Гости отнеслись с пониманием, а вот владелец возмутился. По его словам, силовики разогнали всех клиентов, да и предыдущая проверка была всего полгода назад.
Проверка выявила четырех нелегалов, в ближайшее время их выдворят за пределы РФ.
После теракта в «Крокус Сити Холле» проверки проводят каждую неделю. С начала 2024 года из Новосибирской области депортировали свыше 1 тысячи иностранцев, за год показатель вырос втрое, сообщают «Вести Новосибирск».