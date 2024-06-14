Ремонт улицы Писарева в Новосибирске идет круглосуточно

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Ремонт на улице Писарева ведут поточным методом, чтобы как можно скорее завершить реконструкцию участка от от ул. Железнодорожной до ул. Ипподромской протяженностью 1,7 км.
По словам директора по производству компании-подрядчика «Дорсиб плюс» Вадима Тимошенко, этот участок сложный, очень много коммуникаций, часто ведется ремонт теплосетей, много колодцев, что усложняет устройство покрытия. Также на объекте низко находятся троллейбусные провода, это усложняет процесс в целом.
«Это объект комплексного ремонта, где у нас запланированы ремонт проезжей части, тротуара, замена бортовых камней, замена-устройство недостающих дорожных знаков и нанесение разметки из термопластика. Сегодня ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона, выполнено примерно 50%. Также уже выполнены работы по установке дорожных камней примерно на 90%, по устройству выравнивающего слоя — на 100% и по устройству тротуаров — примерно на 30%», — сообщил начальник отдела ремонта автомобильных дорог «Управления дорожного строительства» Владислав Кондратьев.
Срок завершения по контракту — 30 августа, однако предполагается, что все работы будут завершены к концу июля и 1 августа отремонтированный участок дороги будет сдан в эксплуатацию. Предварительная стоимость работ — 127 млн рублей.
По информации пресс-центра мэрии, всего в этом году в Новосибирске будут отремонтированы более 60 километров дорог: 19,2 километра по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и 47,6 километра — по программе «Развитие автомобильных дорог».