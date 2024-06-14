Ремонт улицы Писарева в Новосибирске идет круглосуточно

По словам директора по производству компании-подрядчика «Дорсиб плюс» Вадима Тимошенко, этот участок сложный, очень много коммуникаций, часто ведется ремонт теплосетей, много колодцев, что усложняет устройство покрытия. Также на объекте низко находятся троллейбусные провода, это усложняет процесс в целом.