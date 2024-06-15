В МВД раскрыли число преступлений в Новосибирской области в 2024 году

В Новосибирской области количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 17,2%, достигнув более 12,4 тысяч случаев, что является самым высоким показателем снижения среди регионов Сибирского федерального округа. В целом по Сибири снижение составило 6,2%, с общим количеством более 84,6 тысяч преступлений. Эти данные предоставлены МВД России и отражают состояние преступности за период с января по апрель текущего года.