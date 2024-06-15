В МВД раскрыли число преступлений в Новосибирской области в 2024 году

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В Новосибирской области количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 17,2%, достигнув более 12,4 тысяч случаев, что является самым высоким показателем снижения среди регионов Сибирского федерального округа. В целом по Сибири снижение составило 6,2%, с общим количеством более 84,6 тысяч преступлений. Эти данные предоставлены МВД России и отражают состояние преступности за период с января по апрель текущего года.
Количество преступлений, находящихся в производстве, также сократилось на 13,6%, до почти 6,2 тысяч случаев. В среднем по Сибири этот показатель уменьшился на 9,5%, составив 43,3 тысячи.
Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила РБК Новосибирск, что в регионе зафиксировано сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, включая умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои, грабежи и кражи.
«На статистические данные влияют различные факторы, такие как численность населения, обслуживаемая территория, общая оперативная обстановка и количество зарегистрированных преступлений», — отметили в ведомстве.
Уровень раскрываемости преступлений в Новосибирской области составляет 49,5%, что несколько ниже среднего показателя по округу, равного 54,8%.
Для сравнения, в Республике Алтай уровень раскрываемости составляет 74,6%, в Туве — 69,1%, в Омской области — 61,2%, в Иркутской области — 59,6%. В Хакасии этот показатель составляет 58,5%, в Кузбассе — 57,9%, в Алтайском крае — 53,5%, в Красноярском крае — 49%, а в Томской области — 51%.
«Несмотря на то, что процент раскрываемости преступлений в Новосибирской области (49,5%) ниже среднего по Сибирскому федеральному округу, снижение этого показателя за четыре месяца текущего года составило 3,6%, что меньше среднего по СФО. При этом, по некоторым категориям тяжких и особо тяжких преступлений, раскрываемость составляет 100%», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.