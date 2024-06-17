Национальные цели обсудят на Сибирском транспортном форуме в Новосибирске

С 19 по 21 июня 2024 года в Новосибирске пройдет XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура». Масштабное мероприятие примет «Новосибирск Экспоцентр», сообщает пресс-служба регионального правительства.