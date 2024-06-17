Национальные цели обсудят на Сибирском транспортном форуме в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
С 19 по 21 июня 2024 года в Новосибирске пройдет XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура». Масштабное мероприятие примет «Новосибирск Экспоцентр», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Одной из тем обсуждения станет исполнение майского указа Президента России о национальных целях развития до 2030 года.
По словам главы регионального министерства транспорта Анатолия Костылевского, планируется затронуть вопросы обновления пассажирского транспорта, приведения в нормативное состояние федеральной сети автомобильных дорог, снижения смертности на них, увеличения авиационной подвижности и переход на отечественные самолеты.
В пленарной дискуссии форума примут участие советник президента Игорь Левитин, председатель общественного совета при Минтрансе страны Татьяна Горовая и полномочный представитель президента Анатолий Серышев. Участники дискуссии обсудят ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики страны.
Напомним, распоряжение правительства региона о проведении XI Международного Сибирского транспортного форума и выставки «Современный транспорт и инфраструктура» подписал Губернатор Андрей Травников. Форум и выставка проводится правительством Новосибирской области.