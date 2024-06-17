Закончится ли конфликт на Украине после саммита — эксперты

Так, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник считает, что «саммит мира» непосредственно на достижение мира направлен не был, пишут «Известия». По мнению дипломата, несмотря на отсутствие на встрече российских представителей, главным героем стал президент Владимир Путин. Его предложения обсуждали в кулуарах. Без участия России урегулировать конфликт невозможно, и все это понимают, говорит эксперт. Напомним, накануне саммита президент четко обозначил позицию РФ по регулирования конфликта. Среди прочего, ВСУ должны уйти с территории России, разобраться с группировками нацистов.