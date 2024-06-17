Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
15-16 июня в Швейцарии прошел так называемый «саммит мира», главной темой которого стал конфликт на Украине. Российская сторона приглашена не была, из солидарности от участия отказался ряд стран, включая Китай.
При этом в итоговом документе нет упоминаний о необходимости остановки боевых действий. Вместо этого эксперты говорили о гуманитарной помощи, ядерной безопасности, решении вопросов с продовольствием. Также участники встречи сошлись во мнении, что необходимо обеспечить безопасность судоходства в Черном и Азовском морях и вернуть всех пленных.
Конфликт на Украине имеет сложную историю и множество факторов, влияющих на его продолжение. Отметим геополитические интересы, затрагивающие различные государства и международные организации, что усложняет разрешение конфликта. Также напомним, что прежние попытки урегулирования не принесли плодов. Несмотря на множество предыдущих переговоров, устойчивое решение до сих пор не достигнуто.
Так, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник считает, что «саммит мира» непосредственно на достижение мира направлен не был, пишут «Известия». По мнению дипломата, несмотря на отсутствие на встрече российских представителей, главным героем стал президент Владимир Путин. Его предложения обсуждали в кулуарах. Без участия России урегулировать конфликт невозможно, и все это понимают, говорит эксперт. Напомним, накануне саммита президент четко обозначил позицию РФ по регулирования конфликта. Среди прочего, ВСУ должны уйти с территории России, разобраться с группировками нацистов.
Представитель РФ при ООН Василий Небензя вовсе увидел в саммите «антироссийскую сходку». Эксперт считает неуместным назвать его «саммитом мира», скорее это саммит против России. По мнению эксперта, которое он озвучил в беседе с РИА Новости, Запад планировал предъявить России ультиматум в виде «плана Зеленского».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что принятие договоренностей по конфликту затягивается из-за поставок оружия Украине. В случае приостановки поставок, боевые действия завершатся в сжатые сроки. После этого РФ будет готова сесть за стол переговоров, причем на своих условиях.
Ранее Владимир Путин называл конкретный срок — 2-3 месяца. Опять же, это случится, если поставки оружия будут приостановлены. С этим мнением не согласны западные аналитики, они считают, что в ситуации прекращения поставок оружия мирные переговоры будут порядком осложнены.
В контексте возможного прекращения конфликта эксперты размышляют о судьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Один из путей — ему придется сдаться после поражения в конфликте, тогда его же собственный народ захочет с ним поквитаться. В случае захвата в плен, его ждет трибунал, уверен политолог Сергей Марков. Также Зеленский сможет попытаться скрыться на Западе. Это могут быть Штаты, Великобритания или Израиль.
Пессимистичные сценарии учитывают, что саммит не способен стать переломным этапом на пути к урегулированию конфликта на Украине. Особенно если не удастся преодолеть глубокие разногласия и недоверие между сторонами. Успех будет зависеть от готовности всех участников к компромиссам и реальным действиям. Только время покажет, станет ли это событие важным моментом в истории конфликта.