Вторая волна мобилизации в России в 2024 году: что говорят эксперты

Напомним, ранее мы назвали все льготы и выплаты для участников СВО: размер и госгарантии для военнослужащих. Для получения всех этих привилегий и компенсаций, военнослужащие и их близкие должны представить соответствующие заявления и необходимые документы. Тем не менее, большинство льгот начинают применяться автоматически сразу после призыва и не требуют отдельного запроса.