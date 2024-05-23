Вторая волна мобилизации в России в 2024 году: что говорят эксперты

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Андрей Белоусов ранее высказывался о том, что невозможно построить экономику мобилизации без участия всего общества. Именно после его назначения появились новые споры о возможности частичной мобилизации.
Вспомним, что первая частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. В рамках нее было призвано около 300 тысяч человек.
После завершения мобилизации появлялись слухи о возможной новой волне мобилизации, но они не подтверждались и распространялись, как правило, через Telegram-каналы, контролируемые из-за границы.
Андрей Белоусов, в ходе пленарного заседания Совета Федерации, заявил, что речь идет о плановых мерах для комплектования вооруженных сил, включая набор контрактников. Он подчеркнул, что главная цель — победа с минимальными потерями.
Информация о возможной новой мобилизации и призывной кампании для «мобилизационных сборов» появилась в анонимных Telegram-каналах. Однако это является ложью и провокацией. Ежегодно проводятся плановые учения военных сил страны с гражданами, находящимися в запасе. Эти учения проходят на территории различных военных округов.
Президент России Владимир Путин заявил, что новой мобилизации не будет. Каждый день заключаются контракты на военную службу со стороны 1500 человек. Генеральный штаб России и Министерство обороны успешно поддерживают численность Вооруженных сил в зоне проведения военной операции.
Нет предпосылок для объявления мобилизации в России на данный момент. Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что новая мобилизация не планируется в ближайшее время. Информация о планируемой мобилизации в России, которую распространил президент Украины Владимир Зеленский, не соответствует действительности.
Напомним, ранее мы назвали все льготы и выплаты для участников СВО: размер и госгарантии для военнослужащих. Для получения всех этих привилегий и компенсаций, военнослужащие и их близкие должны представить соответствующие заявления и необходимые документы. Тем не менее, большинство льгот начинают применяться автоматически сразу после призыва и не требуют отдельного запроса.