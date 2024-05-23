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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 10:59

Будет ли новая мобилизация?

Вторая волна мобилизации в России в 2024 году: что говорят эксперты

23 мая 2024, 07:57
Фото: 1MI
Будет ли новая мобилизация?
Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России вызвало тревогу о возможной мобилизации: что думают об этом российские политики и эксперты?

Андрей Белоусов ранее высказывался о том, что невозможно построить экономику мобилизации без участия всего общества. Именно после его назначения появились новые споры о возможности частичной мобилизации.

Вспомним, что первая частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. В рамках нее было призвано около 300 тысяч человек.

После завершения мобилизации появлялись слухи о возможной новой волне мобилизации, но они не подтверждались и распространялись, как правило, через Telegram-каналы, контролируемые из-за границы.

Все чаще стали появляться фейки о мобилизацииВсе чаще стали появляться фейки о мобилизации
Все чаще стали появляться фейки о мобилизации
Фото: 1MI

Андрей Белоусов, в ходе пленарного заседания Совета Федерации, заявил, что речь идет о плановых мерах для комплектования вооруженных сил, включая набор контрактников. Он подчеркнул, что главная цель — победа с минимальными потерями.

Информация о возможной новой мобилизации и призывной кампании для «мобилизационных сборов» появилась в анонимных Telegram-каналах. Однако это является ложью и провокацией. Ежегодно проводятся плановые учения военных сил страны с гражданами, находящимися в запасе. Эти учения проходят на территории различных военных округов.

Пока мобилизация не планируетсяПока мобилизация не планируется
Пока мобилизация не планируется
Фото: 1MI

Президент России Владимир Путин заявил, что новой мобилизации не будет. Каждый день заключаются контракты на военную службу со стороны 1500 человек. Генеральный штаб России и Министерство обороны успешно поддерживают численность Вооруженных сил в зоне проведения военной операции.

Нет предпосылок для объявления мобилизации в России на данный момент. Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что новая мобилизация не планируется в ближайшее время. Информация о планируемой мобилизации в России, которую распространил президент Украины Владимир Зеленский, не соответствует действительности.

Напомним, ранее мы назвали все льготы и выплаты для участников СВО: размер и госгарантии для военнослужащих. Для получения всех этих привилегий и компенсаций, военнослужащие и их близкие должны представить соответствующие заявления и необходимые документы. Тем не менее, большинство льгот начинают применяться автоматически сразу после призыва и не требуют отдельного запроса.

Вторая волна мобилизации в России — правда или фейк
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Призыв#Россия#СВО#Мобилизованные#Зона СВО#Мобилизация#Все материалы авторов
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