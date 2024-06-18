Андрей Травников проконтролировал исполнение социально значимых проектов

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» в 2024 году на строительство многофункциональной спортплощадки в селе Кудрино Тогучинского района предусмотрены 5,6 млн рублей. Губернатор поручил главе района Сергею Пыхтину держать под контролем обустройство спортплощадки. Предполагается, что объект будет сдан к началу учебного года.