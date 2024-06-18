Андрей Травников проконтролировал исполнение социально значимых проектов

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Капитальный ремонт культурно-досугового центра в поселке Горный Тогучинского района будет завершен в 2024 году, подтвердил глава региона. Общая стоимость всех работ составит 56,7 млн рублей. Кроме того, Андрей Травников сообщил, что даст отдельное поручение помочь с «одеждой» сцены после завершения ремонта.
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» в 2024 году на строительство многофункциональной спортплощадки в селе Кудрино Тогучинского района предусмотрены 5,6 млн рублей. Губернатор поручил главе района Сергею Пыхтину держать под контролем обустройство спортплощадки. Предполагается, что объект будет сдан к началу учебного года.
В селе Мышланка Сузунского района в рамках этой же идет обустройство спортивной и детской игровой площадок на улице Советская. Планируемый срок завершения работ — до 20 сентября 2024 года.
Село Чернаки Краснозерского района расположено в 37 км от райцентра и лишено устойчивого сигнала сотовой связи и доступа в интернет. На решение этой проблемы из областного бюджета Краснозерскому району выделено 5,4 млн рублей.
Андрей Травников подтвердил: «Установление вышки сотовой связи — вопрос решенный, контракт подписан ещё в апреле в рамках нашей областной программы. В этом году, осенью, связь в Чернаках будет устойчивая, качественная, такая же быстрая, как и в других сёлах».