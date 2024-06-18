«Россети Новосибирск» обеспечили Колывань надежным электроснабжением

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
Проект по возведению станций электроснабжения реализовали в рамках инвестиционной программы «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). Как сообщили в компании, благодаря новым станциям жители района теперь обеспечены качественной электроэнергией. Это особенно важно на фоне того, что в поселке активно растет динамика жилого строительства, а вместе с тем потребляемая мощность.
«Электросети, технические параметры которых просто не рассчитаны на такие объемы, перестали справляться с возросшей нагрузкой. Поэтому для решения вопросов с качеством электроснабжения энергетики построили новые линии», — пояснили в «Россети Новосибирск».
Кабельную линию длиной более 600 м проложили на улицах Бунина и Шукшина, также построены 2 км воздушных линий мощностью 0,4 кВ — в них использован самонесущий изолированный провод. Кроме того, установлены новые железобетонные опоры, смонтирована комплектная транспорматорная подстанция КТПН-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА.
В работы вложены около 10 млн рублей инвестиций. Всего на 2024 год на работы в регионе запланированы расходы в 5,5 млрд рублей. На инвестиционные средства будут введены более 450 км ЛЭП и более 270 МВА мощности, а также реализованы другие мероприятия.