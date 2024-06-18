«Россети Новосибирск» обеспечили Колывань надежным электроснабжением

В работы вложены около 10 млн рублей инвестиций. Всего на 2024 год на работы в регионе запланированы расходы в 5,5 млрд рублей. На инвестиционные средства будут введены более 450 км ЛЭП и более 270 МВА мощности, а также реализованы другие мероприятия.