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Более 85 км ЛЭП ввели в эксплуатацию с начала 2024 года «Россети Новосибирск»

Более 85 км ЛЭП ввели в эксплуатацию с начала 2024 года «Россети Новосибирск»

31 мая 2024, 05:45
Фото: АО «РЭС»
С приходом теплого времени года «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») активизировали модернизацию объектов электросетевого хозяйства практически по всей территории региона. Все работы идут в рамках реализации масштабной инвестпрограммы, сообщили в пресс-службе компании.

Только за первый квартал 2024 года компания вложила более 1,2 млрд рублей в реконструкцию действующих и строительство новых электросетей. Это почти в два раза превышает плановые показатели. К настоящему времени энергетики уже ввели в эксплуатацию более 85 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, а также трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью порядка 50 МВА.

В рамках инвестиционной программы «Россети Новосибирск» высокими темпами
идет реализация ряда крупных проектов, в том числе модернизация высоковольтной
подстанции 110кВ «Железнодорожная» с заменых силовых трансформаторов на более
мощные, реконструкция ЛЭП-10 кВ в поселке Кольцово, строительство электрических
сетей 10-0,4 кВ для технологического присоединения новых потребителей.

Также компания реконструирует электросети в Станционном сельсовете, селах Ленинское и Ярково. Населенные пункты входят в активно развивающуюся Новосибирскую агломерацию. Необходимо синхронизировать расширение электросетевой инфраструктуры с жилым и промышленным строительством.

Фото: АО «РЭС»

Темпы реализации инвестпрограммы не снижают. В 2024 году энергетики планируют ввести в эксплуатацию более 450 км ЛЭП и более 270 МВА мощности. Общий объем инвестиций, запланированных на текущий год, составляет 5,5 млрд рублей, большая часть из них будет направлена на повышение надежности электроснабжения и создание электросетевой инфраструктуры для новых потребителей.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Реконструкция#АО "РЭС"
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