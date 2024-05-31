Более 85 км ЛЭП ввели в эксплуатацию с начала 2024 года «Россети Новосибирск»

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Только за первый квартал 2024 года компания вложила более 1,2 млрд рублей в реконструкцию действующих и строительство новых электросетей. Это почти в два раза превышает плановые показатели. К настоящему времени энергетики уже ввели в эксплуатацию более 85 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, а также трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью порядка 50 МВА.
В рамках инвестиционной программы «Россети Новосибирск» высокими темпами
идет реализация ряда крупных проектов, в том числе модернизация высоковольтной
подстанции 110кВ «Железнодорожная» с заменых силовых трансформаторов на более
мощные, реконструкция ЛЭП-10 кВ в поселке Кольцово, строительство электрических
сетей 10-0,4 кВ для технологического присоединения новых потребителей.
Также компания реконструирует электросети в Станционном сельсовете, селах Ленинское и Ярково. Населенные пункты входят в активно развивающуюся Новосибирскую агломерацию. Необходимо синхронизировать расширение электросетевой инфраструктуры с жилым и промышленным строительством.
Темпы реализации инвестпрограммы не снижают. В 2024 году энергетики планируют ввести в эксплуатацию более 450 км ЛЭП и более 270 МВА мощности. Общий объем инвестиций, запланированных на текущий год, составляет 5,5 млрд рублей, большая часть из них будет направлена на повышение надежности электроснабжения и создание электросетевой инфраструктуры для новых потребителей.