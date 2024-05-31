Более 85 км ЛЭП ввели в эксплуатацию с начала 2024 года «Россети Новосибирск»

Только за первый квартал 2024 года компания вложила более 1,2 млрд рублей в реконструкцию действующих и строительство новых электросетей. Это почти в два раза превышает плановые показатели. К настоящему времени энергетики уже ввели в эксплуатацию более 85 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, а также трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью порядка 50 МВА.