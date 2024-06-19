Улицу Гоголя в Новосибирске отремонтируют по нацпроекту

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Подрядчик должен выполнить фрезерование старого асфальта на улице Гоголя и уложить два слоя нового, установить бортовые камни, поднять колодцы, заасфальтировать тротуары, восстановить газоны, нанести дорожную разметку и установить недостающие дорожные знаки.
Как рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, особенность ремонта дорог в рамках нацпроекта в том, что он выполняется комплексно: кроме дорожного полотна восстанавливают бордюры, тротуары, газоны.
«Обращаю внимание, что мы усилили контроль качества выполняемых работ. Независимая организация, которая обладает необходимыми компетенциями, проводит исследование образцов в лабораторных условиях. По данным экспертизы, на этом участке работы выполнены качественно», — подчеркнул Максим Кудрявцев.
Независимый контроль организован как на объектах БКД, так и на объектах муниципальной программы. Сюда включается контроль технологии выполнения работ, входной контроль материалов, лабораторные исследования. Проверяется качество асфальтобетонной смеси, соответствие дороги нормативам, заданным геометрическим параметрам и проектным решениям.
По словам директора подрядной организации ООО «СтройСити» Максима Клипикова, осложняет работу перекрытие улицы Красина и сужение проспекта Дзержинского .
«Основные работы производим ночью, так как днем машины стоят в обоих направлениях. Пришлось пока пропустить участок, где идет ремонт теплотрассы», — рассказал Максим Клипиков.
Все работы необходимо завершить к 30 августа.