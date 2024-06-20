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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Мужчина до этого уже находился в колонии

В Новосибирске азербайджанца осудили на 15 лет за оправдание терроризма

20 июня 2024, 11:46
Фото: freepik.com
Мужчина до этого уже находился в колонии
Военный суд увеличил срок уже осужденному мужчине за провокационные разговоры с сокамерниками.

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина Азербайджана Эльнура Ахмедова за оправдание действий террористов при захвате школы в Беслане и театрального центра на Дубровке в Москве.

Ахмедов уже отбывает наказание в одной из колоний Красноярского края по приговору суда в Барабинске. За что он был осужден, в сообщении военного суда не говорится. Но увеличил свой срок Ахметов разговорами с другими заключенными, в которых восхищался действиями террористов и призывал во всем им подражать.

Кроме увеличения срока заключения, суд постановил взыскать с Эльнура Ахмедова еще и 500 тысяч рублей штрафа.

Ранее мы рассказывали о том, что власти Новосибирска выпустили специальный набор карточек, в которых мигрантам рассказывается о том, как себя нужно вести, и что лучше не делать, чтобы горожане не имели к ним претензий.

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#Новосибирск#Суд#Приговор#Терроризм#Оправдание
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