В Новосибирске азербайджанца осудили на 15 лет за оправдание терроризма

Ахмедов уже отбывает наказание в одной из колоний Красноярского края по приговору суда в Барабинске. За что он был осужден, в сообщении военного суда не говорится. Но увеличил свой срок Ахметов разговорами с другими заключенными, в которых восхищался действиями террористов и призывал во всем им подражать.