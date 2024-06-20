В Новосибирске азербайджанца осудили на 15 лет за оправдание терроризма

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина Азербайджана Эльнура Ахмедова за оправдание действий террористов при захвате школы в Беслане и театрального центра на Дубровке в Москве.
Ахмедов уже отбывает наказание в одной из колоний Красноярского края по приговору суда в Барабинске. За что он был осужден, в сообщении военного суда не говорится. Но увеличил свой срок Ахметов разговорами с другими заключенными, в которых восхищался действиями террористов и призывал во всем им подражать.
Кроме увеличения срока заключения, суд постановил взыскать с Эльнура Ахмедова еще и 500 тысяч рублей штрафа.
Ранее мы рассказывали о том, что власти Новосибирска выпустили специальный набор карточек, в которых мигрантам рассказывается о том, как себя нужно вести, и что лучше не делать, чтобы горожане не имели к ним претензий.