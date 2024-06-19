Банда телефонных мошенниц пошла под суд в Новосибирске

Жертвам сообщали о возможности все-таки получить займ и предлагали оплатить расходы: страховку, комиссию, услуги курьера и так далее. Любопытно, что в качестве «колл-центра» женщины использовали принадлежащую одной из них машину, на которой для конспирации колесили по Новосибирску.