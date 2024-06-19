Банда телефонных мошенниц пошла под суд в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:31
Троих жительниц Новосибирска отправили на скамью подсудимых за серию телефонных мошенничеств. Женская банда обманывала жителей России в течение апреля и мая минувшего года, рассказали в пресс-службе региональной полиции.
За два месяца женщины сумели выманить у простодушных сограждан около 280 тысяч рублей. Схема обмана была распространенной: воспользовавшись банковской базой данных, обвиняемые звонили людям, которым не так давно отказали в выдаче кредита.
Жертвам сообщали о возможности все-таки получить займ и предлагали оплатить расходы: страховку, комиссию, услуги курьера и так далее. Любопытно, что в качестве «колл-центра» женщины использовали принадлежащую одной из них машину, на которой для конспирации колесили по Новосибирску.
География звонков была обширной: женщинам, самой младшей из которых 21 год, а старшей — 30 лет, удалось обмануть жителей Томской, Орловской и Липецкой областей, а также граждан из Татарстана, Крыма и Башкирии.
Телефонных мошенниц разоблачили и задержали в августе 2023 года. Дело будет слушаться в суде Ленинского района. Одна из фигуранток дожидалась начала его рассмотрения в СИЗО, а подельницы — под подпиской.