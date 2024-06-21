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День молодежи будут праздновать 29 июня

«Аллея возможностей» и встречи с бойцами СВО ждут новосибирцев в День молодежи

21 июня 2024, 08:35
Фото: nso.ru
День молодежи будут праздновать 29 июня
Вопросы обеспечения безопасности, организации содержательных, интересных мероприятий и патриотических встреч в День молодежи, который пройдет в регионе 29 июня, обсудили в Правительстве региона 21 июня на заседании оргкомитета, прошедшего под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова

Одной из главных задач в ходе празднования Дня молодежи является обеспечение безопасности и охраны общественного порядка, заявил Сергей Нелюбов. Праздничные площадки будут расположены в парке «Арена».

Как доложил руководитель департамента молодежной политики Сергей Федорчук, в программе особое внимание уделяется событиям патриотической направленности.
В числе актуальных направлений праздника — «Вместе с креативом», «Вместе с Родиной», «Вместе с добром», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе с активным образом жизни», «Вместе с делом» и «Вместе с карьерой». На главной сцене парка «Арена» пройдут выступления молодых исполнителей, фестиваль КВН и вечернее шоу «Истории большой страны».

Малая сцена порадует гостей выступлениями резидентов музыкальных пространств Новосибирска и танцевальными баттлами. Одной из площадок праздника станет «Аллея возможностей», где будут представлены региональные отделения молодежных общественных организаций и сообществ. Здесь же пройдут встречи с участниками СВО, мероприятия патриотических клубов. Семейное пространство будет включать в себя несколько площадок для семей с детьми разных возрастов.

Для посещения фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте.

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#Новосибирск#Праздник#Фестиваль#Молодежь#Парк "Арена"
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