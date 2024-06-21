«Аллея возможностей» и встречи с бойцами СВО ждут новосибирцев в День молодежи

Малая сцена порадует гостей выступлениями резидентов музыкальных пространств Новосибирска и танцевальными баттлами. Одной из площадок праздника станет «Аллея возможностей», где будут представлены региональные отделения молодежных общественных организаций и сообществ. Здесь же пройдут встречи с участниками СВО, мероприятия патриотических клубов. Семейное пространство будет включать в себя несколько площадок для семей с детьми разных возрастов.