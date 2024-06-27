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Updated Сегодня, 07:58

Для подключения суда выделено около 1 МВт мощности

«Россети Новосибирск» обеспечили электроэнергией новое здание областного суда

27 июня 2024, 07:56
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
Для подключения суда выделено около 1 МВт мощности
В начале июня «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершили создание сетевой инфраструктуры для электроснабжения нового здания Новосибирского областного суда по улице Шевченко.

Новое здание суда возвели на месте долгостроя в Октябрьском районе в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы». Сейчас здание практически готово, идут отделочные работы, благоустройство прилегающей территории и подключение необходимых коммуникаций.

Общая площадь комплекса составит 15,2 тыс. кв. м, что в три раза больше площади помещений областного суда, расположенных сегодня на улице Писарева. Всего в новом здании будет 30 залов судебных заседаний.

Для надежного обеспечения электроснабжения «Россети Новосибирск» выдали для подключения объекта около 1 МВт мощности.

«В рамках исполнения договора о технологическом присоединении здания областного суда к электросетям энергетики построили новую двухтрансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ мощностью 1250 кВА и проложили порядка 300 м кабельных линий 10 кВ. Общая сумма инвестиций компании в строительство электросетевой инфраструктуры для дворца правосудия составила более 8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Компания, являясь системообразующим электросетевым предприятием региона, осуществляет также технологическое присоединение социально-значимых объектов, медицинских учреждений, промышленных и сельхозпредприятий, объектов туристической, культурной и спортивной направленности, добавили в пресс-службе. Многие из проектов реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов.

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#Новосибирск#Суд#Электросети#Россети#Подключение
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