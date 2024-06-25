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Поселок Энергетик в городе Куйбышев

«Россети Новосибирск» активно участвуют в программе строительства льготного жилья

25 июня 2024, 06:07
Фото: «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)
Поселок Энергетик в городе Куйбышев
«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») строят электросетевую инфраструктуру для льготного жилья, которое возводят в рамках реализации государственных программ в регионе, сообщили в пресс-службе компании.

Еще семь домов для расселения сирот будут обеспечены электроэнергией от сетей компании. На этот раз — в поселке Энергетик в райцентре Куйбышев.

Первая очередь жилья для детей-сирот из трех 9-квартирных домов уже построена. К концу 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию второй очереди жилищного комплекса. Для электроснабжения социального жилья энергетики уже проложили порядка 1,5 км кабельных линий электропередачи, а также обеспечили каждый дом вводными силовыми кабелями и распределительными устройствами. Для подключения следующих домов до конца года построят еще 650 м кабельных и 125 м воздушных линий, а также новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. В целом компания выдаст около 350 кВт мощности для подключения льготного жилья.

Поселок Энергетик в городе КуйбышевПоселок Энергетик в городе Куйбышев
Поселок Энергетик в городе Куйбышев
Фото: «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)

Общий объем инвестиций «Россети Новосибирск», направленных на технологическое присоединение домов для расселения сирот в поселке Энергетик, превысит 7,3 млн рублей, из них 2 млн уже вложены компанией в строительство электросетей.

«Электроснабжение проектов социальной направленности, а также модернизация и реконструкции оборудования для питания действующих подобных объектов — это вклад в реализацию государственных программ и, прежде всего, в повышение уровня жизни населения региона», — говорят в компании.

Только в этом году сетевая организация обеспечила возможность подключения уже более 20 домов для льготной категории граждан.

Более 12 млн «Россети Новосибирск» направили на ремонт подстанций в регионе
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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Строительство#Инвестиции#Электросети#АО "РЭС"
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