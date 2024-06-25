«Россети Новосибирск» активно участвуют в программе строительства льготного жилья

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Еще семь домов для расселения сирот будут обеспечены электроэнергией от сетей компании. На этот раз — в поселке Энергетик в райцентре Куйбышев.
Первая очередь жилья для детей-сирот из трех 9-квартирных домов уже построена. К концу 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию второй очереди жилищного комплекса. Для электроснабжения социального жилья энергетики уже проложили порядка 1,5 км кабельных линий электропередачи, а также обеспечили каждый дом вводными силовыми кабелями и распределительными устройствами. Для подключения следующих домов до конца года построят еще 650 м кабельных и 125 м воздушных линий, а также новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. В целом компания выдаст около 350 кВт мощности для подключения льготного жилья.
Общий объем инвестиций «Россети Новосибирск», направленных на технологическое присоединение домов для расселения сирот в поселке Энергетик, превысит 7,3 млн рублей, из них 2 млн уже вложены компанией в строительство электросетей.
«Электроснабжение проектов социальной направленности, а также модернизация и реконструкции оборудования для питания действующих подобных объектов — это вклад в реализацию государственных программ и, прежде всего, в повышение уровня жизни населения региона», — говорят в компании.
Только в этом году сетевая организация обеспечила возможность подключения уже более 20 домов для льготной категории граждан.