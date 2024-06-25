«Россети Новосибирск» активно участвуют в программе строительства льготного жилья

Первая очередь жилья для детей-сирот из трех 9-квартирных домов уже построена. К концу 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию второй очереди жилищного комплекса. Для электроснабжения социального жилья энергетики уже проложили порядка 1,5 км кабельных линий электропередачи, а также обеспечили каждый дом вводными силовыми кабелями и распределительными устройствами. Для подключения следующих домов до конца года построят еще 650 м кабельных и 125 м воздушных линий, а также новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. В целом компания выдаст около 350 кВт мощности для подключения льготного жилья.