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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Размер региональной единовременной выплаты вырос на треть

В регионе увеличат выплату при заключении контракта с новосибирскими военными частями

2 июля 2024, 11:03
Фото: nso.ru
Размер региональной единовременной выплаты вырос на треть
Новосибирцы могут заключить контракт и служить вместе со своими земляками в подразделениях нашего региона, при этом единовременная выплата будет увеличена, и суммарно составит 600 тысяч рублей.

Правительство Новосибирской области совместно с областным военным комиссариатом расширили возможности по комплектованию воинских подразделений. Теперь можно будет служить в одном подразделении со своими родственниками, друзьями, знакомыми, которые заключили контракт ранее.

«Достигнута договоренность о комплектовании подразделений из жителей одного региона, чтобы наши земляки могли служить вместе. Министерство обороны РФ пошло в этом навстречу. Сегодня есть возможность служить в новосибирском батальоне на новых территориях, в подразделении БПЛА, ряде других подразделений. Кроме того, гражданам, заключившим контракт на службу в новосибирских подразделениях, планируется дополнительно выплачивать 200 тысяч рублей. Таким образом, единовременная выплата для них при заключении контракта составит 600 тысяч рублей», — рассказал заместитель руководителя департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Виталий Жданов.

В настоящее время идет формирование очередного новосибирского воинского подразделения. На сегодняшний день полностью налажено материально техническое снабжение подразделений, предусмотрены различные выплаты денежного довольствия, сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117.

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