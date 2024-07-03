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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Инцидент произошел осенью 2023 года

Изрезавшая одноклассницу школьница из Новосибирска прошла экспертизу

3 июля 2024, 11:16
Фото: 1MI
Инцидент произошел осенью 2023 года
Девочка-подросток исполосала ножом свою одноклассницу, после чего ее отправили на психиатрическую экспертизу, которую ей удалось пройти.

Инцидент произошел 1 октября прошлого года в поселке под Новосибирском. 14-летняя Вероника* предложила подруге Марианне* погулять в лесу. Девочки ушли в самую гущу леса, где Вероника достала канцелярский нож и изрезала однокласснице лицо, шею и руки. Также она угрожала отрезать пострадавшей язык, но Марианна смогла отговорить недоброжелательницу оставить ее одно. Девочка самостоятельно вызвала спасателей. Позже выяснилось, что некоторые раны могли оказаться смертельными.

О происшествии сразу стало известно за пределами Новосибирска. Веронику задержали в тот же день, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Во время допроса школьница рассказала, что давно хотела воплотить зловещий план в жизнь. Она ждала 14-летия, чтобы насильственным образом уладить конфликт, не привлекая родителей.

Подозреваемую направили на психолого-психиатрическую экспертизу, где она находилась в изоляции больше месяца. Однако местные специалисты не смогли дать ответы на вопросы следователей, и школьницу направили в медучреждение в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве, сообщает Infopro54.

Издание со ссылкой на слова главы ГУ МЧС по Новосибирской области передает, что несовершеннолетняя почти признала свою вину, но специалистам еще предстоит установить, насколько ее психологический возраст соответствует реальному. Если психиатры подтвердят несоответствие, то ей не будет грозить уголовная ответственность.

Сейчас Вероника уже дома в ожидании результатов экспертизы и следствия. Предполагается, что расследование уголовного дела может завершиться уже к концу лета.

*имена героев материала изменены

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