Изрезавшая одноклассницу школьница из Новосибирска прошла экспертизу

О происшествии сразу стало известно за пределами Новосибирска. Веронику задержали в тот же день, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Во время допроса школьница рассказала, что давно хотела воплотить зловещий план в жизнь. Она ждала 14-летия, чтобы насильственным образом уладить конфликт, не привлекая родителей.