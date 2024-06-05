10 млн рублей пообещали киллерам за убийство бизнесмена из Новосибирска

Тот в свою очередь взял себе в помощники 37-летнего мужчину. Подельники придумали план покушения и начали подготовку к нему. Они выяснили адрес дома, где проживает жертва, марку его автомобиля и приготовили пистолет с патронами. После этого киллеры скрутили номера с чужой машины, установили их на свой автомобиль и устроили засаду на автостоянке.