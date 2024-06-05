10 млн рублей пообещали киллерам за убийство бизнесмена из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В Новосибирске в суд передано уголовное дело двоих жителей города, которые в 2023 году на улице Ипподромской устроили покушение на местного бизнесмена. Напомним, громкое преступление было совершено в ночь на 16 августа: подъехавшего на парковку 40-летнего новосибирца расстреляли из пистолета.
Следствие выяснило, что преступление организовал один из жителей столицы Сибири. Будучи недовольным деятельностью своего знакомого предпринимателя он уговорил своего 33-летнего знакомого за гонорар в 10 миллионов рублей застрелить конкурента.
Тот в свою очередь взял себе в помощники 37-летнего мужчину. Подельники придумали план покушения и начали подготовку к нему. Они выяснили адрес дома, где проживает жертва, марку его автомобиля и приготовили пистолет с патронами. После этого киллеры скрутили номера с чужой машины, установили их на свой автомобиль и устроили засаду на автостоянке.
Несмотря на не менее чем семь выстрелов, бизнесмену удалось выжить: раненому своевременную помощь оказали врачи. Киллеры же уехали с места преступления и избавились от оружия и одежды. Тем не менее их удалось отыскать и арестовать.
Мужчин будут судить по статьям, подразумевающим ответственность за покушение на заказное убийство, незаконное приобретение боеприпасов и неправомерное завладение автомобильным номером.
Организатор преступления же поспешил скрыться, сейчас он находится в федеральном розыске, рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.